«Белые, желтые и зеленые метеоры»: пермский ученый рассказал, чего ждать от самого мощного звездопада года

Метеоры не исчезают мгновенно, а оставляют на небе следы, которые можно наблюдать в течение нескольких секунд Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В середине декабря пермяки смогут наблюдать одно из самых впечатляющих астрономических явлений года — метеорный поток Геминиды. Согласно расчетам, в ночь с 13 на 14 декабря 2025 года при благоприятных погодных условиях и вдали от городского освещения на небе будет заметно до 150 метеоров в час. Почему это небесное явление называют «королем звездопадов» и о том, какое время для наблюдений является оптимальным URA.RU рассказал эксперт Пермского Политеха.

«Метеорный поток Геминиды был зафиксирован сравнительно поздно — только в 1812 году, поэтому по меркам астрономии считается „молодым“. Согласно одной из гипотез, высокая активность этого потока и большое число метеоров связаны с продолжающимся разрушением астероида (3200) Фаэтон, который считается его родительским телом. При каждом сближении с Солнцем Фаэтон испытывает сильные тепловые и гравитационные нагрузки, вследствие чего с его поверхности выбрасываются фрагменты вещества. Именно они образуют поток, через который ежегодно в декабре проходит Земля», — поясняет эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

По его словам, наблюдая яркий звездный дождь, мы фактически видим в реальном времени эволюцию малого тела Солнечной системы. Связь Геминид с астероидом — одна из ключевых особенностей этого потока. Высокая зрелищность Геминид обусловлена не только их числом, но и характеристиками самих метеоров. Они часто отличаются очень большой яркостью и, что особенно важно для наблюдателей, сравнительно невысокой скоростью. Их скорость составляет около 35 км/с — почти в два раза меньше, чем у хорошо известных Персеид.

Продолжение после рекламы

Благодаря этому метеоры не исчезают мгновенно, а оставляют на небе заметные следы, которые можно наблюдать в течение нескольких секунд. Дополнительный интерес представляет разнообразие цветов вспышек. Среди Геминид встречаются белые, желтые и изумрудно-зеленые метеоры. Такое окрашивание связано с различным химическим составом частиц, сгорающих в атмосфере: в них могут содержаться натрий, магний, железо и другие элементы, отмечает ученый.

Для тех, кто планирует увидеть это явление, астроном советует заранее продумать условия наблюдений. Ожидается, что в ночь максимума — с 13 на 14 декабря — они будут близки к идеальным. Радиант потока, то есть точка на небе, из которой визуально «выходят» метеоры, будет расположен в созвездии Близнецов, а Луна, находящаяся в фазе убывания, практически не помешает наблюдениям.