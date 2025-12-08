«Белые, желтые и зеленые метеоры»: пермский ученый рассказал, чего ждать от самого мощного звездопада года
Метеоры не исчезают мгновенно, а оставляют на небе следы, которые можно наблюдать в течение нескольких секунд
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В середине декабря пермяки смогут наблюдать одно из самых впечатляющих астрономических явлений года — метеорный поток Геминиды. Согласно расчетам, в ночь с 13 на 14 декабря 2025 года при благоприятных погодных условиях и вдали от городского освещения на небе будет заметно до 150 метеоров в час. Почему это небесное явление называют «королем звездопадов» и о том, какое время для наблюдений является оптимальным URA.RU рассказал эксперт Пермского Политеха.
«Метеорный поток Геминиды был зафиксирован сравнительно поздно — только в 1812 году, поэтому по меркам астрономии считается „молодым“. Согласно одной из гипотез, высокая активность этого потока и большое число метеоров связаны с продолжающимся разрушением астероида (3200) Фаэтон, который считается его родительским телом. При каждом сближении с Солнцем Фаэтон испытывает сильные тепловые и гравитационные нагрузки, вследствие чего с его поверхности выбрасываются фрагменты вещества. Именно они образуют поток, через который ежегодно в декабре проходит Земля», — поясняет эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров.
По его словам, наблюдая яркий звездный дождь, мы фактически видим в реальном времени эволюцию малого тела Солнечной системы. Связь Геминид с астероидом — одна из ключевых особенностей этого потока. Высокая зрелищность Геминид обусловлена не только их числом, но и характеристиками самих метеоров. Они часто отличаются очень большой яркостью и, что особенно важно для наблюдателей, сравнительно невысокой скоростью. Их скорость составляет около 35 км/с — почти в два раза меньше, чем у хорошо известных Персеид.
Благодаря этому метеоры не исчезают мгновенно, а оставляют на небе заметные следы, которые можно наблюдать в течение нескольких секунд. Дополнительный интерес представляет разнообразие цветов вспышек. Среди Геминид встречаются белые, желтые и изумрудно-зеленые метеоры. Такое окрашивание связано с различным химическим составом частиц, сгорающих в атмосфере: в них могут содержаться натрий, магний, железо и другие элементы, отмечает ученый.
Для тех, кто планирует увидеть это явление, астроном советует заранее продумать условия наблюдений. Ожидается, что в ночь максимума — с 13 на 14 декабря — они будут близки к идеальным. Радиант потока, то есть точка на небе, из которой визуально «выходят» метеоры, будет расположен в созвездии Близнецов, а Луна, находящаяся в фазе убывания, практически не помешает наблюдениям.
Наблюдения стоит начинать уже с наступлением темноты — примерно с 22:00, обращая внимание на восточную часть неба. Наибольшая интенсивность звездопада ожидается после полуночи, когда радиант поднимется высоко над горизонтом. Оптимально выбрать место вдали от городского освещения. Глазам потребуется порядка 20–30 минут, чтобы полностью привыкнуть к темноте. Смотреть следует не строго в точку радианта, а в область неба вокруг созвездия Близнецов, рекомендует Бурмистров.
