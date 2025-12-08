Подвиг Лысьвы в Пермском крае, давшей фронту 10 млн касок, увековечили в стеле

Лысьва дала фронту более 10 млн касок СШ-40 Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В городе Лысьва Пермского края появилась стела, рассказывающая о трудовом подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. Торжественное открытие стелы, в котором принял участие губернатор Дмитрий Махонин, состоялось в понедельник, 8 декабря. Обращаясь к участникам мероприятия глава региона напомнил, что в годы Войны Лысьва обеспечивала фронт касками, спасшими сотни тысяч жизней бойцов.

«Лысьва и ее жители сыграли большую роль в годы Великой Отечественной войны. На металлургическом заводе было произведено более 10 млн касок, спасших жизни сотням тысяч бойцов. Трудовая слава города продолжается и по сей день. Несмотря на все сложности, заводы Пермского края работают и обеспечивают всем необходимым для победы в зоне спецоперации», — отметил Махонин.

Житель Лысьвы Виктор Батанов около полувека проработал на местном металлургическом заводе. Ветеран труда и труженик тыла гордится тем, что знал и работал вместе с талантливыми инженерами и создателями легендарной каски Александром Филиным и Евгением Ширинкиным. Самоотверженный труд лысьвенцев в годы Войны помогал приблизить общую победу, подчеркнул Батанов.

«Эта стела посвящена всем лысьвенцам от мала до велика, которые своим трудом приближали день Великой Победы, проявляя массовый героизм и самоотверженность. Для меня этот памятник — символ памяти о Великой отечественной войне. Я горжусь тем, что полвека проработал на дважды орденоносном Лысьвенском металлургическом заводе. Пускай эта стела напоминает сегодняшнему и будущим поколениям жителей о трудовом подвиге земляков», — сказал Батанов.

Звание «Город трудовой доблести» было присвоено Лысьве в 2021 году. Аналогичное звание с 2020 года носит краевая столица, где также установлена стела в память о трудовом подвиге народа.