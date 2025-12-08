ВС РФ сбили семь украинских беспилотников
08 декабря 2025 в 14:20
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Силами ПВО уничтожено семь украинских БПЛА. Пять БПЛА в Ростовской области, один БПЛА в Волгоградской области и один БПЛА над акваторией Черного моря. Об этом сообщили Минобороны.
