В Кыштыме мужчина убил незнакомца из-за долга в 60 тысяч рублей

Нападавшего задержали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Кыштыма избил до смерти мужчину, задолжавшего его знакомым 60 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Как отметили в пресс-службе СКР по региону, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

«Сотрудники кыштымского уголовного розыска во взаимодействии с коллегами из межрайонного отдела №1 управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области оперативно установили личность злоумышленника и задержали его. По предварительным данным, конфликтная ситуация произошла из-за 60 тысяч рублей, которые потерпевший не возвращал знакомым нападавшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В пресс-службе СКР по региону отметили, что инцидент случился 21 ноября в общежитии на улице Юлии Ичевой. Обвиняемый по просьбе приятеля пришел к потерпевшему и попросил вернуть деньги. Между ними началась драка, в ходе которой обвиняемый нанес два удара в живот 41-летнему потерпевшему, после чего скрылся. Потерпевший же вернулся в квартиру и скончался. Экспертиза установила, что причиной смерти стала тупая травма живота. Нападавшего задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Продолжение после рекламы