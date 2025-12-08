Прокуратура потребовала за две недели закончить капитальный ремонт в больнице Катав-Ивановска

Ремонт в больнице Катав-Ивановска должен завершиться в этом году (архивное фото) Фото: Алексей Казанцев © URA.RU

Городская прокуратура Катав-Ивановска Челябинской области потребовала до 22 декабря закончить капитальный ремонт в городской больнице, которая должна была открыться еще 15 ноября. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«15 ноября 2025 года наступил срок окончания работ по государственному контракту по капитальному ремонту зданий ГБУЗ „Районная больница г.Катав-Ивановск“. Прокурором подрядчику указано на неукоснительное выполнение работ в пределах действия контракта — до 22 декабря 2025 года», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Ход исполнения поставлен на контроль.

Жители Катав-Ивановска в прошлом году жаловались губернатору Челябинской области Алексею Текслеру во время прямой линии на затянувшийся ремонт в районной больнице. Медучреждение закрыто уже несколько лет. Люди вынуждены ездить к узким специалистам в соседние города.

Продолжение после рекламы