Прокуратура потребовала за две недели закончить капитальный ремонт в больнице Катав-Ивановска
Ремонт в больнице Катав-Ивановска должен завершиться в этом году (архивное фото)
Фото: Алексей Казанцев © URA.RU
Городская прокуратура Катав-Ивановска Челябинской области потребовала до 22 декабря закончить капитальный ремонт в городской больнице, которая должна была открыться еще 15 ноября. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«15 ноября 2025 года наступил срок окончания работ по государственному контракту по капитальному ремонту зданий ГБУЗ „Районная больница г.Катав-Ивановск“. Прокурором подрядчику указано на неукоснительное выполнение работ в пределах действия контракта — до 22 декабря 2025 года», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Ход исполнения поставлен на контроль.
Жители Катав-Ивановска в прошлом году жаловались губернатору Челябинской области Алексею Текслеру во время прямой линии на затянувшийся ремонт в районной больнице. Медучреждение закрыто уже несколько лет. Люди вынуждены ездить к узким специалистам в соседние города.
Министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская по поручению губернатора Текслера 16 декабря посетила больницу в Катав-Ивановске, где проинспектировала ход ремонтных работ. При ремонте здания были выявлены повреждения несущей конструкции, пояснили в региональном минздраве. На их усиление выделялось дополнительное финансирование. Ремонтные работы должны были закончить в 2025 году.
