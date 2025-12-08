Логотип РИА URA.RU
В Челябинске открылся ресторан в концепции грузинской квартиры

08 декабря 2025 в 16:23
В заведении подают классические блюда грузинской кухни

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске начал работу новый ресторан «Грузинская квартира». Заведение делает акцент не на классическом ресторанном интерьере, а на атмосфере домашнего уюта.

«Мы не просто ресторан. мы — воплощение грузинской души и гостеприимства, перенесенное в уютные стены», — говорится в социальных сетях заведения.

Меню выстроено вокруг традиционной грузинской кухни. Гостям предлагают хинкали с разными начинками — из мясного фарша, сулугуни и вишни, а также пхали, несколько видов хачапури, харчо, чихиртму, чакапули и долму. В числе морских блюд — мидии по-батумски. Десертная карта включает грушу, томленую с козинаком, «птичье молоко» в форме хинкали и медовик с соленой карамелью.

Интерьер соответствует названию. Пространство оформлено так, чтобы напоминать не ресторан, а богато обставленную грузинскую квартиру: с пестрыми коврами, скатертями, текстилем и накидками на мебели, создающими ощущение домашнего застолья.

