В Челябинске инвалид остался без жилья после операции

Челябинка хочет спокойно жить в квартире по соцнайму (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Челябинской области вынуждена снимать комнату в общежитии, где она находится после операции на тазобедренном суставе. 59-летняя женщина — инвалид третьей группы, рассказала URA.RU, что давно стоит в очереди на получение жилья в селе Октябрьское, однако ее постоянно отодвигают в списке. В администрации села коротко, но четко ответили на запрос журналиста.

«Я снимаю комнату в общежитии в Челябинске, здесь и работала на „Почте России“ Сейчас мне 90 дней после операции на тазобедренном суставе нельзя двигаться и тем более работать, поэтому живу на пенсию инвалида третьей группы. Очень хочу, чтобы мне предоставили свое жилье, хотя бы студию в соцнайм», — рассказала URA.RU Ольга Н.

Женщина уточнила, что в селе Октябрьское у нее есть ветхий домик и она давно стоит в очереди на получение жилья. Однако с 2013 года ей постоянно отказывают в предоставлении квартиры.

Продолжение после рекламы

«Мне приходили ответы, что якобы мне предлагали квартиру, но я отказалась. Это ложь — мне показывали комнату в общежитии без воды и туалета, и как мне с моими заболеваниями опорно-двигательного аппарата там жить? А сейчас после операции я стала совсем беспомощная», — сообщила женщина.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минсоца, женщине предлагали отправиться дом инвалидов, но она отказалась от помощи по линии соцобеспечения. Челябинка пояснила, что стоимость проживания в подобном пансионате будет больше, чем цена комнаты, где она живет сейчас.