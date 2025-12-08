Руководство ХК «Трактор» думает над кандидатурой нового главного тренера
ХК «Трактор» не спешит с новым назначением
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Руководство ХК «Трактор» взяло паузу с назначением нового главного тренера команды после ухода Рафаэля Рише. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе клуба.
«Исполняющий обязанности главного тренера „Трактора“ Рафаэль Рише завершает работу в клубе. Решение по назначению главного тренера команды будет принято в течение нескольких дней», — сообщили URA.RU в пресс-службе ХК «Трактор».
Рише возглавлял команду в статусе «и.о.». У него была возможность «показать себя». Но воспользоваться ей он не смог. В клубе поблагодарили его за работу и пожелали успехов.
Материал из сюжета:Челябинский ХК «Трактор» — сезон 2025/2026
