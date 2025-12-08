Жители на прямой линии пожаловались губернатору ХМАО на компанию депутатов

Прямая линия губернатора ХМАО началась с жалоб жителей на компанию депутатов. По словам Константина из Ханты-Мансийска, застройщик ДСК-1 (учредитель — лидер югорских эсеров Михаил Сердюк, директор — депутат гордумы Ханты-Мансийска Богдан Токмаджан) подвел не только покупателей квартир в окружной столице, сдав квартиры без ремонта вопреки условиям договора, и получив деньги с эскроу-счетов.

«Хотел бы попросить, поблагодарить Руслана Николаевича за внимание к ситуации с долевым строительством в городе Ханты-Мансийске, конкретно по застройщику ДСК-1, микрорайон Западный. Хотелось бы уточнить, когда мы получим ключи от наших квартир? Ну и поблагодарить за внимание, потому что с включением в эту ситуацию главы региона все-таки какое-то движение началось у застройщика», — обратился к губернатору житель.

Кухарук отметил, что созданная для решения проблемы рабочая группа включает в себя не только чиновников, но и силовиков. «Но, в целом, поскольку повестка по данному застройщику вышла на федеральный уровень, в нее также вошли представители банка, кто сегодня осуществляет проектное финансирование, представители прокуратуры, следственного комитета, всех служб, которые сегодня отвечают за сопровождение строительства объектов. Несомненно, это привлекло особое внимание со стороны всех и сконцентрировало внимание на решении данного вопроса. Сегодня принято решение, которое позволяет открыть кредитную линию. Чтобы все обязательства, взятые перед дольщиками по текущему ремонту, были выполнены», — подытожил глава региона.