«Все улицы горят красным»: из-за снегопада Челябинск вечером снова стоит в огромной пробке

Снег в Челябинске убирали весь день, но от пробок это не спасло Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске из-за снегопада, который обрушился на город еще накануне, снова наблюдаются пробки в 9-баллов. Об этом URA.RU сообщили читатели. Утром горожане также жаловались, что вынуждены дольше обычного добираться до работы. При этом, жители Челябинска отмечают, что пешеходные улицы и дворы к вечеру стали почищены хорошо.

«В городе снова пробки. Выехал домой из центра в сторону северо-запада в 17:00, но уже через полчаса пробки оценивались в 9 баллов», — сообщил URA.RU читатель.

Судя по данным с сервиса «Яндекс. Карты», проезд затруднен во всем городе, в центре все улицы отмечены красным, что говорит о заторе. Пробки сейчас наблюдаются на проспекте Ленина, улицах Труда, Худякова, Энгельса, Братьев Кашириных, Комсомольском проспекте и других.

Продолжение после рекламы

При этом жители Челябинска отмечают, что пешеходные дорожки и дворы почищены очень хорошо. «На улице Братьев Кашириных почистили пешеходную дорожку. Видно, что работала техника, почищено все под ноль. В нашем дворе троутары также убраны. Приятно удивлены», — рассказал URA.RU читатель.

Аналогичная ситуация сложилась сегодня утром. Горожане жаловались, что стоят в огромных пробках и опаздывают на работу. Причиной стал снегопад, который обрушился на город накануне. За сутки в Челябинске выпала половина от месячной нормы осадков. Ночью улицы города убирали 133 единицы техники и 175 человек, сообщили в пресс-службе мэрии.

Далее с 6 до 9 утра был сделан перерыв специально, чтобы не усложнять и без того непростую дорожную обстановку. В это время техника работала на второстепенных улицах и внутриквартальных проездах. Днем снег убирали 182 единицы техники и 507 дорожных рабочих. Управляющие компании на расчистку дворов от снега вывели более 1600 дворников. Уборка снега должна оставаться на личном контроле глав всех муниципалитетов Челябинской области, отметил ранее губернатор Алексей Текслер.