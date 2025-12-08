В Пермском крае Роспотребнадзор закрывает школы и детские сады на карантин

Чтобы не распространять инфекцию, закрывают школы, детские сады и техникумы Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Пермском крае с 1 по 7 декабря 2025 года выросло количество заболевших ОРВИ и гриппом. Из-за этого школы, детские сады и техникумы закрывают на карантин, сказано на сайте Роспотребнадзора Пермского края.

«Образовательный процесс был приостановлен в 62 группах детских садов, 92 классах школ и 5 группах СУЗов», — сказано на сайте ведомства. Уточняется, что за неделю количество заболевших выросло на 13%. ОРВИ и грипп обнаружили у 17,3 тысячи жителей. Но при этом эпидемиологический порог не превышен.