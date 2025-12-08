На кадрах обитатель зверинца с наслаждением катается по белому полотну Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермский зоопарк опубликовал видео, на котором белый медведь Сэрику радуется снегу. На кадрах обитатель зверинца с наслаждением катается по белому полотну.

«Судя по прогнозу: морозы к нам всего на два дня. Не теряем время и наслаждаемся зимой, как наш полярный эксперт Сэрику!», — написала организация в telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало о том, что пермский зоопарк перешел на зимний режим работы с 1 декабря. По новому графику учреждение на Свиязева открыто для посетителей с 10:00 до 18:00. При этом кассы прекращают работу за час до закрытия зверинца.