Пермский зоопарк показал, как белый медведь Сэрику обрадовался снегу. Видео

Пермский зоопарк: белый медведь Сэрику обрадовался снегу
08 декабря 2025 в 18:25
На кадрах обитатель зверинца с наслаждением катается по белому полотну

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермский зоопарк опубликовал видео, на котором белый медведь Сэрику радуется снегу. На кадрах обитатель зверинца с наслаждением катается по белому полотну.

«Судя по прогнозу: морозы к нам всего на два дня. Не теряем время и наслаждаемся зимой, как наш полярный эксперт Сэрику!», — написала организация в telegram-канале. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что пермский зоопарк перешел на зимний режим работы с 1 декабря. По новому графику учреждение на Свиязева открыто для посетителей с 10:00 до 18:00. При этом кассы прекращают работу за час до закрытия зверинца. 

