Губернатор ХМАО рассказал о планах по ремонту дорог

В Ханты-Мансийском автономном округе в 2025 году привели в нормативное состояние более 300 километров автодорог, включая региональные трассы и улично-дорожную сеть городов. Об этом губернатор ХМАО Руслан Кухарук сообщил во время онлайн-линии с жителями округа, трансляция которого идет на его официальной странице.

«В этом году мы выполнили рекордный объем дорожных работ — около 317 километров дорог либо отремонтированы, либо приведены в нормативное состояние. Начата работа по дороге Лангепас-Покачи, по трассе Радужный-Нижневартовск ремонт продолжат в следующем году, а подъездную дорогу к СНТ под Сургутом мы включили в трехлетний план с финансированием», — заявил Кухарук.

Как пояснил губернатор, дорога Лангепас-Покачи относится к региональной сети и ранее по ней была разработана проектная документация на капитальный ремонт. В 2026 году запланирован первый этап капремонта протяженностью около 10 километров, после чего будут определены участки, которые требуют первоочередного приведения в нормативное состояние.

Что касается трассы Радужный-Нижневартовск, то в прошлом году часть дороги была расширена до четырех полос. В 2025 году работы продолжились — проведен ремонт и усиление покрытия, повышающего безопасность движения.

Отдельно глава региона отметил проблему строительства подъездной дороги к садово-дачным обществам под Сургутом. Средства на ее обновление заложены в бюджете, а ремонт будет поэтапно выполнен в ближайшие годы.

Также губернатор напомнил об обустройстве подъездов к новому мосту через Обь, которые напрямую влияют на транспортную ситуацию в Сургуте. По словам Кухарука, вместе с вводом моста был открыт и комплекс подъездных путей федерального и регионального значения. Это позволило перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на улично-дорожную сеть города. Он подчеркнул, что эти километры дорог улучшили связь между районами и повысили пропускную способность городских трасс.