В ХМАО ежегодно выделяются места для целевого обучения студентов

В Югре для целевого обучения студентов ежегодно выделяется свыше 900 мест, а молодым специалистам в регионе строят жилье и помогают с адаптацией. Об этом во время прямой линии заявил губернатор автономного округа Руслан Кухарук.

«У нас порядка 900 мест ежегодно предусматривается в рамках целевого набора по разным вузам и колледжам. Средства в региональном бюджете всегда неизменно предусматриваются и следующая трехлетка не является исключением», — поясни глава региона.

Он подчеркнул, что Югра ждет абитуриентов, которые смогут бесплатно учиться в югорских вузах и сузах, поскольку многие муниципалитеты Арктической зоны и труднодоступные территории ХМАО нуждаются в кадрах в различных сферах, ждут и рабочих, и медиков, и инженеров.

В округе действует и широкий спектр мер поддержки, ориентированный на молодых специалистов, включая обеспечение жильем, строительство арендных домов, покрытие затрат на аренду квартир в них, северный коэффициент с первых дней работы в регионе для приезжих и другие. Все эти вопросы отрабатываются правительством региона в том числе в связке с муниципалитетами, в которых ждут новые кадры.