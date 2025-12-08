Губернатор Кухарук объяснил ограничения мобильного интернета в ХМАО
Ограничение мобильного интернета в Югре связаны с мерами безопасности
Ограничения мобильного интернета в Югре связаны с мерами безопасности, объяснил во время прямой линии губернатор Руслан Кухарук. С вопросом о проблемах с доступом к сети к главе региона обратился один из жителей Нижневартовска.
«Проблема касается не только Нижневартовска и не только нашего региона, но и многих субъектов, и муниципалитетов нашей страны. Здесь, конечно, нужно с пониманием относиться к ограничениями, которые идут по требованиям органов, обеспечивающих безопасность в части, как раз, ограничения действия тех или иных видов связи интернета, тех или иных сайтов. Прежде всего ориентируясь на обеспечение безопасности на территории нашего государства», — пояснил губернатор. Трансляция прямой линии доступна на странице Кухарука VK.
Югра является одним из важнейших регионов страны в плане энергетики и транспорта, напомнил Кухарук. Поэтому ограничения нужны, чтобы обезопасить жителей. При этом для удобства власти расширяют «белые списки» онлайн-сервисов, которые работают несмотря на проблемы с интернетом. Речь как про сайты госуслуг, так и обычные бытовые сервисы вроде такси.
Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Кухарук начал прямую линию с жителям. 1700 югорчан направили свои вопросы главе региона. Следить за ней можно в онлайн-трансляции агентства.
