Жители ХМАО массово жалуются на сбои в работе общественного транспорта

В Югре жители сразу нескольких муниципалитетов сообщили о проблемах с общественным транспортом. Один из таких сигналов прозвучал во время прямой линии с губернатором автономного округа.

«Вопросы по общественному транспорту звучат из многих муниципалитетов. Жительница Ханты-Мансийска Мария обратила внимание на работу муниципального транспорта: автобусы сходят с линии, не соблюдают маршрут и просто пропадают из расписания», — озвучили модераторы прямой линии.

По словам главы региона, в Ханты-Мансийске действительно фиксировалось большое количество жалоб. Острая нехватка автобусов приводила к тому, что новые районы и отдаленные кварталы оставались без стабильного сообщения, а интервалы движения достигали 30–40 минут — и это было официальным расписанием.

«Муниципалитету и профильному департаменту было поручено пересмотреть расписание, но быстро стало ясно, что без дополнительного транспорта проблему не решить. В этом году за счет окружных средств в Ханты-Мансийск направили тридцать новых автобусов, которые уже вышли на маршруты», — пояснил губернатор.

Основной задачей стало усиление тех направлений, откуда поступало больше всего обращений. Однако корректировка работы транспорта продолжается. Региональные власти поручили повторно проанализировать расписание с учетом появления новых автобусов, проверить соответствие реальному пассажиропотоку, особенно в часы пик. Дополнительно планируется точечно отработать жалобы жителей, включая вопросы по маршрутным такси.