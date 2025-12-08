Еще одну школу в Екатеринбурге отправили на дистант

По последним данным, заболеваемость ОРВИ в Екатеринбурге за неделю выросла на 21,7%, а две трети от общего числа заболевших (около 19 тысяч человек) составляют дети и подростки. В городской администрации отмечают, что решение о переходе на дистант каждая школа принимает самостоятельно, руководствуясь санитарными правилами, которые предписывают разобщать детские коллективы при заболевании 20% и более учащихся.