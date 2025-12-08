Еще одну школу в Екатеринбурге отправили на дистант
Полностью на дистант перешла школа 23
Администрация Екатеринбурга сообщила о полном переводе на дистант средней общеобразовательной школы № 23, расположенной в Академическом районе Екатеринбурга. По предварительной информации, причиной стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, связанная с ростом заболеваемости ОРВИ среди детей.
Ранее из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ на дистанционное обучение уже перешли несколько крупных школ Екатеринбурга, включая самую большую школу № 300, также расположенную в Академическом районе, гимназию «Корифей», школу №215 «Созвездие» и лицей №8 имени Дягилева
По последним данным, заболеваемость ОРВИ в Екатеринбурге за неделю выросла на 21,7%, а две трети от общего числа заболевших (около 19 тысяч человек) составляют дети и подростки. В городской администрации отмечают, что решение о переходе на дистант каждая школа принимает самостоятельно, руководствуясь санитарными правилами, которые предписывают разобщать детские коллективы при заболевании 20% и более учащихся.
