Клава Кока покинула Black Star

Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) была одной из первых артисток, подписавших контракт с Black Star. Клава Кока пришла в лейбл осенью 2015 года, став одной из победительниц масштабного всероссийского кастинга «Молодая кровь». Тогда же контракт с лейблом подписали другие артисты, включая Скруджи и Дану Соколову. Для Black Star такие кастинги были ключевым инструментом поиска новых талантов. За десять лет сотрудничества она выпустила множество хитов, среди которых «Вроде люблю», «Плакала», «Зеленые волны», и стала одной из самых узнаваемых поп-исполнительниц в стране. Артистка также была наставницей в музыкальных шоу. Ее решение вызвало широкий резонанс в медиапространстве и среди поклонников. За свою историю лейбл покинули многие известные артисты, включая основателя Тимати (2020 год), Егора Крида, L'One, Джигана и других. Причины уходов были разными — от желания артистов начать независимую карьеру до конфликтов по поводу прав на псевдонимы и музыкальный материал. Уход Клавы Коки, проработавшей в лейбле рекордные 10 лет и являвшейся одной из его главных звезд, знаменует собой окончание целой эпохи как для певицы, так и для самой компании.