Размер детских пособий увеличится в Свердловской области

Пособия в Свердловской области увеличатся с 1 января 2026 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 1 января 2026 года в Свердловской области автоматически увеличатся размеры ключевых социальных выплат для семей с детьми. Перерасчет произойдет в связи с ростом величины регионального прожиточного минимума. Новые суммы коснутся единого пособия для беременных и семей с детьми, а также ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Об этом в социальных сетях сообщили в СФР Свердловской области.

«Размер единого пособия для беременных женщин рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения, на детей — регионального детского прожиточного минимума», — пояснили в ведомстве. Индексация будет проведена беззаявительно, то есть семьям не нужно подавать дополнительные заявления.

С 1 января 2026 года в Свердловской области изменится порядок назначения ключевых социальных выплат для семей. Основным условием для получения единого пособия на ребенка или беременным женщинам станет среднедушевой доход семьи, который не должен превышать установленный в регионе прожиточный минимум на душу населения — 18 750 рублей.

Продолжение после рекламы

Исходя из этого требования, ежемесячная выплата беременным, вставшим на учет в ранние сроки, будет варьироваться от 10 219 до 20 438 рублей. Размер единого пособия на ребенка составит от 9 094 до 18 188 рублей ежемесячно.

Также будет пересмотрен размер ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала, которая достигнет 18 188 рублей. Для её получения действует иное правило: доход на каждого члена семьи не должен быть больше двукратного прожиточного минимума, то есть 37 500 рублей.