В Свердловской области накрыли масштабную наркосеть
В операции участвовали сотрудники ГУФСИН и полиции
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Силовики накрыли масштабную наркосеть, действовавшую в Свердловской области. В операции были задействованы оперативники ГУФСИН и полицейские уголовного розыска, сказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУФСИН.
«Сотрудники, работая с уже задержанными наркодилерами, раскрыли масштабную сеть. Совместная работа позволила установить более 250 новых эпизодов незаконного оборота наркотиков в регионе. Мероприятия проводились в отношении лиц, содержащихся в СИЗО, которые обвиняются в сбыте наркотиков в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ)», — сообщили в ведомстве.
В итоге сыщики смогли изъять свыше килограмма синтетических наркотических веществ. Всем причастным уже предъявлены обвинения.
