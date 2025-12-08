Логотип РИА URA.RU
Происшествия

В Свердловской области накрыли масштабную наркосеть

08 декабря 2025 в 16:17
В операции участвовали сотрудники ГУФСИН и полиции

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Силовики накрыли масштабную наркосеть, действовавшую в Свердловской области. В операции были задействованы оперативники ГУФСИН и полицейские уголовного розыска, сказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУФСИН.

«Сотрудники, работая с уже задержанными наркодилерами, раскрыли масштабную сеть. Совместная работа позволила установить более 250 новых эпизодов незаконного оборота наркотиков в регионе. Мероприятия проводились в отношении лиц, содержащихся в СИЗО, которые обвиняются в сбыте наркотиков в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ)», — сообщили в ведомстве.

В итоге сыщики смогли изъять свыше килограмма синтетических наркотических веществ. Всем причастным уже предъявлены обвинения.

