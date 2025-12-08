В Свердловской области накрыли масштабную наркосеть

Силовики накрыли масштабную наркосеть, действовавшую в Свердловской области. В операции были задействованы оперативники ГУФСИН и полицейские уголовного розыска, сказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУФСИН.

«Сотрудники, работая с уже задержанными наркодилерами, раскрыли масштабную сеть. Совместная работа позволила установить более 250 новых эпизодов незаконного оборота наркотиков в регионе. Мероприятия проводились в отношении лиц, содержащихся в СИЗО, которые обвиняются в сбыте наркотиков в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ)», — сообщили в ведомстве.