Жительница Екатеринбурга с дочкой, пропавшие на Пхукете, найдены живыми

Свердловчанка Светлана и ее семилетняя дочь, которые несколько дней числились пропавшими на тайском острове Пхукет, найдены живыми и невредимыми. По последней информации, туристки просто переехали в другой отель, что и стало причиной потери связи. Об этом сообщила подруга пропавшей Наталья в одном из чатов.

Ранее сестра женщины обратилась в СМИ с заявлением о пропаже. По ее словам, Светлана с дочерью улетели на отдых 26 ноября, а с 1 декабря перестали отвечать на звонки и сообщения. Тур на Пхукет был подарком ребенку на день рождения. Последним известным местом их пребывания был отель Karon Village Hotel. Волонтеры и знакомые, проживающие в Таиланде, начали собственные поиски, планируя проверить журналы регистрации в отелях. Как выяснилось позже, причиной для беспокойства стал несвоевременно сделанный звонок домой после смены места проживания. Это не первый случай, когда поездки уральцев в Таиланд сопровождаются тревожными событиями. Ранее URA.RU сообщало о трагических происшествиях с жителями региона в королевстве.