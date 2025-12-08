Логотип РИА URA.RU
Общество

В Екатеринбурге призвали избавиться от визитной карточки города

В Екатеринбурге предложили убрать надпись «Кто мы, откуда, куда мы идем?»
08 декабря 2025 в 17:22
Арт-объект, по мнению активиста, уже неактуален

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге легендарная надпись художника Тимофея Ради «Кто мы, откуда, куда мы идем?» на крыше Приборостроительного завода пугает и уже неактуальна. Об этом заявил член Общественной палаты города Сергей Федяков, передает корреспондент URA.RU.

«Страшной каждый день задавать себе этот вопрос. С посылом мы уже определились, мы народ-победитель», — сказал Федяков в ходе заседания Совета неравнодушных горожан.

Арт-объект на крыше завода появился в 2017 году. С тех пор надпись является одной из визитных карточек Екатеринбурга. В марте 2024-го неизвестные спрятали ее, однако через несколько дней ее снова открыли, но в измененном виде.

