Ельцин Центр не пустил к себе рокеров проводить легендарный фестиваль со звездами

Ельцин Центр отказался быть площадкой для фестиваля «Старый Новый Рок»
08 декабря 2025 в 18:51
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Екатеринбургский филиал Ельцин Центра отказался быть площадкой для легендарного фестиваля «Старый Новый Рок», который не проводили шесть лет. Причиной стала критика основателя группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова в адрес учреждения. Об этом заявил директор проекта Евгений Горенбург, передает корреспондент URA.RU.

«Не удалось нам с Ельцин Центром договориться, поскольку Вадим Рудольфович последний раз позволил себе нецензурные высказывания [в адрес ЕЦ, прим. URA.RU]», — сказал Горенбург на заседании Совета неравнодушных горожан. По его словам, вероятно, площадкой для фестиваля станет ЦК «Урал». На данный момент организаторы занимаются решением этого вопроса.

Высказывание, о котором идет, речь Самойлов допустил на «Ночи музыки» в 2021 году. Тогда артист назвал работников и гостей ЕЦ «тупорылой либеральной хурней».

«Старый Новый Рок» проводился в Екатеринбурге с 2000-го. Мероприятие объединяло на одной площадке главные имена российского рока и самые яркие молодые команды. В разные годы на сцену выходили Вася Обломов (настоящее имя Василий Гончаров — признан в России иноагентом), Найк Борзов, Нейромонах Феофан, группы «Триагрутрика», «Аффинаж», «Пошлая Молли», «Калинов мост» и другие. Последний фестиваль прошел в 2020 году. Тогда Горенбург заявлял, что проект изжил себя.

