Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Криминал

В Свердловской области раскрыли накрыли крупную наркосеть

ГУФСИН в Екатеринбурге накрыла наркосеть, изъят килограмм «синтетики»
08 декабря 2025 в 19:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Сотрудники ГУФСИН раскрыли масштабную наркосеть

Сотрудники ГУФСИН раскрыли масштабную наркосеть

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Совместная операция ГУФСИН и полицейских уголовного розыска Екатеринбурга позволила вскрыть крупную сеть по распространению наркотиков. В результате анализа деятельности задержанных дилеров установлено более 250 новых эпизодов преступлений и изъято свыше килограмма синтетических веществ. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН Свердловской области.

«Совместная работа позволила установить более 250 новых эпизодов незаконного оборота наркотиков в регионе. Анализ их деятельности привел к обнаружению и изъятию полицией более 1 килограмма синтетических наркотических веществ», — сообщили в правоохранительных органах.

Оперативники вышли на следы сети, работая с обвиняемыми по статье о сбыте наркотиков в особо крупном размере, которые уже содержались в следственных изоляторах. Всем установленным фигурантам нового уголовного дела уже предъявлены обвинения.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал