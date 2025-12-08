В Свердловской области раскрыли накрыли крупную наркосеть
Сотрудники ГУФСИН раскрыли масштабную наркосеть
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Совместная операция ГУФСИН и полицейских уголовного розыска Екатеринбурга позволила вскрыть крупную сеть по распространению наркотиков. В результате анализа деятельности задержанных дилеров установлено более 250 новых эпизодов преступлений и изъято свыше килограмма синтетических веществ. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН Свердловской области.
«Совместная работа позволила установить более 250 новых эпизодов незаконного оборота наркотиков в регионе. Анализ их деятельности привел к обнаружению и изъятию полицией более 1 килограмма синтетических наркотических веществ», — сообщили в правоохранительных органах.
Оперативники вышли на следы сети, работая с обвиняемыми по статье о сбыте наркотиков в особо крупном размере, которые уже содержались в следственных изоляторах. Всем установленным фигурантам нового уголовного дела уже предъявлены обвинения.
