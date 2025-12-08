Банкротный подрядчик отсудил у «дочки» нефтяной корпорации в ХМАО десятки миллионов рублей

Нефтяная компания из ХМАО не смогла заплатить банкротному подрядчику 60 млн рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Банкротная компания «Транс-Снаб» через суд добилась выплаты долга от нефтяной компании «Конданефть», которая работает в ХМАО (дочернее общество крупной корпорации). Суд обязал нефтяников выплатить подрядчику более 60 млн рублей за услуги, которые были выполнены несколько лет назад и так и не оплачены.

«ООО „Транс-Снаб“ обратилось в суд с иском о взыскании задолженности в размере 56,3 млн рублей по договору оказания транспортных услуг, а также процентов за пользование чужими денежными средствами. Суд признал требования обоснованными и обязал АО „НК „Конданефть“ выплатить основной долг и часть начисленных процентов“, — следует из судебного решения, с которым ознакомилось URA.RU.

В суде выяснилось, что компания не отказывалась платить. «Конданефть» неоднократно пыталась перевести деньги подрядчику, но платежи возвращались из-за ошибок в банковских реквизитах. Подрядчик так и не предоставил корректные данные.

Ситуацию усугубили юридические сложности. Судебные приставы запретили выплаты по договору. В 2022 году действовал государственный мораторий на штрафы и санкции. Тогда же «Транс-Снаб» закрылся, и платить по договору стало некому.

Возможность вернуть долг появилась после того, как суд распределил имущество ликвидированной компании. Только тогда появилась юридическая возможность взыскать деньги через арбитражный суд.

Представители «Конданефти» утверждали, что подрядчик пропустил срок подачи иска в суд. Однако суд не согласился с этим аргументом. Он отметил, что нефтяная компания ранее неоднократно подтверждала наличие долга в актах сверки, письмах и других документах. Это означает, что срок давности был прерван.

Агентство URA.RU направило запрос в «Конданефть». Ответ на момент публикации не получен.