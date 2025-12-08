Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Бизнес

Банкротный подрядчик отсудил у «дочки» нефтяной корпорации в ХМАО десятки миллионов рублей

Подрядчик отсудил у нефтяной компании из ХМАО 60 миллионов рублей
08 декабря 2025 в 19:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Нефтяная компания из ХМАО не смогла заплатить банкротному подрядчику 60 млн рублей

Нефтяная компания из ХМАО не смогла заплатить банкротному подрядчику 60 млн рублей

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Банкротная компания «Транс-Снаб» через суд добилась выплаты долга от нефтяной компании «Конданефть», которая работает в ХМАО (дочернее общество крупной корпорации). Суд обязал нефтяников выплатить подрядчику более 60 млн рублей за услуги, которые были выполнены несколько лет назад и так и не оплачены.

«ООО „Транс-Снаб“ обратилось в суд с иском о взыскании задолженности в размере 56,3 млн рублей по договору оказания транспортных услуг, а также процентов за пользование чужими денежными средствами. Суд признал требования обоснованными и обязал АО „НК „Конданефть“ выплатить основной долг и часть начисленных процентов“, — следует из судебного решения, с которым ознакомилось URA.RU.

В суде выяснилось, что компания не отказывалась платить. «Конданефть» неоднократно пыталась перевести деньги подрядчику, но платежи возвращались из-за ошибок в банковских реквизитах. Подрядчик так и не предоставил корректные данные.

Продолжение после рекламы

Ситуацию усугубили юридические сложности. Судебные приставы запретили выплаты по договору. В 2022 году действовал государственный мораторий на штрафы и санкции. Тогда же «Транс-Снаб» закрылся, и платить по договору стало некому.

Возможность вернуть долг появилась после того, как суд распределил имущество ликвидированной компании. Только тогда появилась юридическая возможность взыскать деньги через арбитражный суд.

Представители «Конданефти» утверждали, что подрядчик пропустил срок подачи иска в суд. Однако суд не согласился с этим аргументом. Он отметил, что нефтяная компания ранее неоднократно подтверждала наличие долга в актах сверки, письмах и других документах. Это означает, что срок давности был прерван.

Агентство URA.RU направило запрос в «Конданефть». Ответ на момент публикации не получен.

 Ранее URA.RU писало, что нефтяная компания «Конданефть» из ХМАО отсудила у подрядчика по бурению — АО «Технологии ОФС» (Москва, ранее «Бейкер Хьюз») почти пять миллионов рублей убытков. В такую сумму оценили простой при строительстве скважины на Кондинском месторождении из-за сломанного оборудования.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал