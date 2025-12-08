Логотип РИА URA.RU
Тайный Санта на корпоратив 2026: 100 лучших подарков для коллег

Подборка 100 идей подарков на Тайного Санту 2026
08 декабря 2025 в 18:14
В «Тайного Санту» играют перед Новым годом или Рождеством, обычно в конце декабря, например, до 25-30 числа

Фото: Илья Московец © URA.RU

Перед Новым годом офисы по всей стране охватывает азарт предпраздничной лотереи — начинается сезон «Тайного Санты». Многие ломают голову: что подарить, чтобы было в рамках бюджета, уместно и запомнилось? URA.RU собрало 100 идей, которые спасут любой обмен: от забавных и полезных мелочей до креативных сюрпризов, способных разрядить обстановку и вызвать улыбку даже у самого строгого бухгалтера.

Что такое «Тайный Санта» и как в это играть

«Тайный Санта» — это популярная новогодняя игра по обмену подарками, в которую с удовольствием играют и коллеги в офисе, и дружеские компании. Ее суть в том, чтобы подарить подарок одному конкретному человеку, сохраняя интригу до самого момента вручения.

Организатор (часто это HR-менеджер или активный сотрудник) собирает имена всех желающих участников. Часто вместе с именем каждый может оставить небольшой пару слов о своих интересах или пожеланиях к подарку. Это здорово помогает Санте, но не лишает процесс интриги. Впрочем, многие пишут размытое «Я не знаю, меня все устроит» — и вот тут начинается настоящее творчество для дарителя, который должен придумать сюрприз самостоятельно. Затем имена (а иногда и пожелания) записываются на бумажки. Каждый игрок вытягивает наугад одну записку — так он узнает, кто станет его «подопечным». Главное правило — хранить это в секрете до самого финала.

В назначенный день, обычно на корпоративе, все подготовленные подарки собирают в одном месте. Затем начинается самое веселое: по очереди их вручают, и Санта наконец-то раскрывает свою личность, наблюдая за реакцией коллеги.

Чтобы игра была честной и комфортной для всех, стоимость подарка заранее обговаривается всеми участниками. Чаще всего устанавливается единый лимит — например, 500, 1000 или 1500 рублей. Это помогает избежать неловких ситуаций, когда подарки сильно различаются по ценности, и позволяет каждому проявить креативность в рамках заданного бюджета.

Суть «Тайного Санты» — в анонимном обмене подарками внутри группы (друзей, коллег, семьи), где каждый участник втайне готовит сюрприз для случайного «подопечного»

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Топ-15 лучших подарков для тайного Санты 2026

1. Беспроводная зарядка-трекпад

Стильный гаджет 2-в-1: одновременно заряжает телефон и служит удобной сенсорной панелью для ноутбука. Экономит место на столе и выглядит технологично. Универсальный подарок для любого коллеги.

2. Умный стакан для воды с напоминанием

Кружка или бутылка со световой индикацией, которая напоминает о необходимости пить воду через равные промежутки времени. Практичная забота о здоровье в формате современного гаджета.

3. Портативный аккумулятор с быстрой зарядкой

Компактный повербанк мощностью 10000-20000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Всегда выручит в дороге, на деловых встречах или когда розетка далеко. Необходимая вещь для каждого.

4. Набор премиум-канцелярии

Качественная ручка, блокнот из плотной бумаги и стильный держатель для визиток в одном стиле. Такой набор преобразит рабочее место и покажет ваше внимание к деталям.

5. Эргономичная клавиатура или мышь

Специальные модели для комфортной длительной работы: разделенные клавиатуры, вертикальные мыши. Помогает предотвратить боли в запястьях и спине — идеально для офисных работников.

6. Светодиодная настольная лампа с регулировкой

Лампа с изменяемой цветовой температурой (от теплого до холодного света) и яркостью. Позволяет создать идеальное освещение для работы, чтения или отдыха.

7. Многофункциональный инструмент для путешественника

Компактный набор в формате карты или брелока: включает вилку для SIM-карт, скребок для экрана, столовые приборы, открывалку. Пригодится в командировках и поездках.

8. Органайзер для кабелей и адаптеров

Стильный кейс с отделениями для всех зарядных устройств, наушников и переходников. Наводит порядок в сумке или ящике стола, экономит время на поиски.

9. Гаджет для чистки техники

Мини-пылесос для клавиатуры, набор салфеток из микрофибры и специальная жидкость для очистки экранов. Полезный комплект для поддержания чистоты рабочего пространства.

10. Термокружка с точным контролем температуры

Кружка с дисплеем, показывающим точную температуру напитка. Поддерживает заданную температуру несколько часов. Для ценителей кофе и чая — идеальный вариант.

11. Компактный увлажнитель воздуха с ароматизацией

Небольшой прибор для рабочего стола, который улучшает микроклимат и может использоваться с эфирными маслами. Особенно актуален в сезон отопления.

12. Набор для ухода за техникой

Включает Power Delivery-кабель, адаптер на несколько портов, держатель для проводов. Все необходимое для современного цифрового рабочего места в одной упаковке.

13. Электронная фоторамка с Wi-Fi

Рамка, в которую можно удаленно загружать фотографии. Отличный вариант для тех, у кого есть семья или кто любит путешествовать — всегда будет показывать актуальные снимки.

14. Портативный сканер документов

Карманный сканер для быстрого оцифровки чеков, документов, визиток. Незаменим для организованных людей, часто работающих с бумагами.

15. Умная колонка мини-формата

Компактная модель с голосовым помощником для управления музыкой, напоминаниями, будильниками. Станет личным ассистентом на рабочем столе или дома.

Еще 85 идей подарков на Тайного Cанту 2026

Техника и гаджеты

  1. Беспроводные наушники-вкладыши
  2. Портативная колонка
  3. Фитнес-браслет
  4. Электронная книга
  5. Смарт-часы
  6. Веб-камера для звонков
  7. Игровая компьютерная мышь
  8. Механическая клавиатура
  9. USB-флешка необычного дизайна
  10. Сетевой фильтр с USB
  11. Мобильный штатив для телефона
  12. Портативный проектор
  13. Электронный подарочный сертификат в маркетплейс
  14. Компактный Bluetooth-трекер для ключей
  15. Умная розетка
  16. Беспроводной джойстик для телефона
  17. Мини-принтер для фото
  18. Внешний SSD-накопитель
  19. Портативный монитор
  20. 3D-ручка
  21. Электронный считыватель карт
  22. Солнечная панель для зарядки
  23. Умный дозатор для мыла
  24. Электрическая открывалка для бутылок
  25. Робот-пылесос мини
  26. Беспроводной набор для презентаций
  27. Электронная сигарета для аромотерапии
  28. Мини-холодильник для напитков
  29. USB-гирлянда для рабочего стола
  30. Электронный ежедневник

Для рабочего места и комфорта

  1. Массажер для шеи и плеч
  2. Набор ароматических свечей
  3. Электрическая кружка-подогреватель
  4. Ортопедическая подушка для стула
  5. Настольный набор из дерева
  6. Мини-бар для рабочего стола
  7. Магнитный конструктор
  8. Настольный фонтан
  9. Электрический чайник с терморегулятором
  10. Набор для каллиграфии
  11. Планшет для графических заметок
  12. Термометр-гигрометр для стола
  13. Набор элитного кофе
  14. Электронная сигара (без никотина)
  15. Умный держатель для проводов с беспроводной зарядкой
  16. Набор для ароматерапии
  17. Стильная подставка для книг
  18. Набор элитного чая в жестяной коробке
  19. Магнитная доска для планирования
  20. Набор для ухода за кожей рук
  21. Персональный увлажнитель воздуха
  22. Эргономичный коврик для мыши
  23. Беспроводная зарядная панель на 3 устройства
  24. Умная кружка с подогревом и индикацией температуры
  25. Набор для чистки обуви
  26. Мини-сейф для документов
  27. Электрический массажер для глаз
  28. Набор восковых печатей
  29. Компактный утюг для одежды
  30. Складная корзина для бумаг

Личные аксессуары и хобби

  1. Качественный зонт
  2. Кожаный кошелек
  3. Набор для игры в покер
  4. Туристическая фляга
  5. Элегантный зажим для денег
  6. Набор для барбекю
  7. Портативная шахматная доска
  8. Кожаная записная книжка69. Набор для виски (стакан, камни)
  9. МФР-ролл (массажный ролик) 
  10. Набор для вышивания
  11. Кастомный пазл с фото
  12. Набор для рисования по номерам
  13. Билет на концерт или спектакль
  14. Сертификат в спа-салон
  15. Абонемент в фитнес-клуб
  16. Набор для выращивания грибов
  17. Настольная игра «Монополия»
  18. Подарочная карта в книжный
  19. Набор для создания парфюма
  20. Курс по фотографии онлайн
  21. Набор для гравировки
  22. Сертификат на доставку полезных обедов
  23. Набор для создания мозаики
  24. Билет на мастер-класс

