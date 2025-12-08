Тайный Санта на корпоратив 2026: 100 лучших подарков для коллег
В «Тайного Санту» играют перед Новым годом или Рождеством, обычно в конце декабря, например, до 25-30 числа
Фото: Илья Московец © URA.RU
Перед Новым годом офисы по всей стране охватывает азарт предпраздничной лотереи — начинается сезон «Тайного Санты». Многие ломают голову: что подарить, чтобы было в рамках бюджета, уместно и запомнилось? URA.RU собрало 100 идей, которые спасут любой обмен: от забавных и полезных мелочей до креативных сюрпризов, способных разрядить обстановку и вызвать улыбку даже у самого строгого бухгалтера.
Что такое «Тайный Санта» и как в это играть
«Тайный Санта» — это популярная новогодняя игра по обмену подарками, в которую с удовольствием играют и коллеги в офисе, и дружеские компании. Ее суть в том, чтобы подарить подарок одному конкретному человеку, сохраняя интригу до самого момента вручения.
Организатор (часто это HR-менеджер или активный сотрудник) собирает имена всех желающих участников. Часто вместе с именем каждый может оставить небольшой пару слов о своих интересах или пожеланиях к подарку. Это здорово помогает Санте, но не лишает процесс интриги. Впрочем, многие пишут размытое «Я не знаю, меня все устроит» — и вот тут начинается настоящее творчество для дарителя, который должен придумать сюрприз самостоятельно. Затем имена (а иногда и пожелания) записываются на бумажки. Каждый игрок вытягивает наугад одну записку — так он узнает, кто станет его «подопечным». Главное правило — хранить это в секрете до самого финала.
В назначенный день, обычно на корпоративе, все подготовленные подарки собирают в одном месте. Затем начинается самое веселое: по очереди их вручают, и Санта наконец-то раскрывает свою личность, наблюдая за реакцией коллеги.
Чтобы игра была честной и комфортной для всех, стоимость подарка заранее обговаривается всеми участниками. Чаще всего устанавливается единый лимит — например, 500, 1000 или 1500 рублей. Это помогает избежать неловких ситуаций, когда подарки сильно различаются по ценности, и позволяет каждому проявить креативность в рамках заданного бюджета.
Суть «Тайного Санты» — в анонимном обмене подарками внутри группы (друзей, коллег, семьи), где каждый участник втайне готовит сюрприз для случайного «подопечного»
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Топ-15 лучших подарков для тайного Санты 2026
1. Беспроводная зарядка-трекпад
Стильный гаджет 2-в-1: одновременно заряжает телефон и служит удобной сенсорной панелью для ноутбука. Экономит место на столе и выглядит технологично. Универсальный подарок для любого коллеги.
2. Умный стакан для воды с напоминанием
Кружка или бутылка со световой индикацией, которая напоминает о необходимости пить воду через равные промежутки времени. Практичная забота о здоровье в формате современного гаджета.
3. Портативный аккумулятор с быстрой зарядкой
Компактный повербанк мощностью 10000-20000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Всегда выручит в дороге, на деловых встречах или когда розетка далеко. Необходимая вещь для каждого.
4. Набор премиум-канцелярии
Качественная ручка, блокнот из плотной бумаги и стильный держатель для визиток в одном стиле. Такой набор преобразит рабочее место и покажет ваше внимание к деталям.
5. Эргономичная клавиатура или мышь
Специальные модели для комфортной длительной работы: разделенные клавиатуры, вертикальные мыши. Помогает предотвратить боли в запястьях и спине — идеально для офисных работников.
6. Светодиодная настольная лампа с регулировкой
Лампа с изменяемой цветовой температурой (от теплого до холодного света) и яркостью. Позволяет создать идеальное освещение для работы, чтения или отдыха.
7. Многофункциональный инструмент для путешественника
Компактный набор в формате карты или брелока: включает вилку для SIM-карт, скребок для экрана, столовые приборы, открывалку. Пригодится в командировках и поездках.
8. Органайзер для кабелей и адаптеров
Стильный кейс с отделениями для всех зарядных устройств, наушников и переходников. Наводит порядок в сумке или ящике стола, экономит время на поиски.
9. Гаджет для чистки техники
Мини-пылесос для клавиатуры, набор салфеток из микрофибры и специальная жидкость для очистки экранов. Полезный комплект для поддержания чистоты рабочего пространства.
10. Термокружка с точным контролем температуры
Кружка с дисплеем, показывающим точную температуру напитка. Поддерживает заданную температуру несколько часов. Для ценителей кофе и чая — идеальный вариант.
11. Компактный увлажнитель воздуха с ароматизацией
Небольшой прибор для рабочего стола, который улучшает микроклимат и может использоваться с эфирными маслами. Особенно актуален в сезон отопления.
12. Набор для ухода за техникой
Включает Power Delivery-кабель, адаптер на несколько портов, держатель для проводов. Все необходимое для современного цифрового рабочего места в одной упаковке.
13. Электронная фоторамка с Wi-Fi
Рамка, в которую можно удаленно загружать фотографии. Отличный вариант для тех, у кого есть семья или кто любит путешествовать — всегда будет показывать актуальные снимки.
14. Портативный сканер документов
Карманный сканер для быстрого оцифровки чеков, документов, визиток. Незаменим для организованных людей, часто работающих с бумагами.
15. Умная колонка мини-формата
Компактная модель с голосовым помощником для управления музыкой, напоминаниями, будильниками. Станет личным ассистентом на рабочем столе или дома.
Еще 85 идей подарков на Тайного Cанту 2026
Техника и гаджеты
- Беспроводные наушники-вкладыши
- Портативная колонка
- Фитнес-браслет
- Электронная книга
- Смарт-часы
- Веб-камера для звонков
- Игровая компьютерная мышь
- Механическая клавиатура
- USB-флешка необычного дизайна
- Сетевой фильтр с USB
- Мобильный штатив для телефона
- Портативный проектор
- Электронный подарочный сертификат в маркетплейс
- Компактный Bluetooth-трекер для ключей
- Умная розетка
- Беспроводной джойстик для телефона
- Мини-принтер для фото
- Внешний SSD-накопитель
- Портативный монитор
- 3D-ручка
- Электронный считыватель карт
- Солнечная панель для зарядки
- Умный дозатор для мыла
- Электрическая открывалка для бутылок
- Робот-пылесос мини
- Беспроводной набор для презентаций
- Электронная сигарета для аромотерапии
- Мини-холодильник для напитков
- USB-гирлянда для рабочего стола
- Электронный ежедневник
Для рабочего места и комфорта
- Массажер для шеи и плеч
- Набор ароматических свечей
- Электрическая кружка-подогреватель
- Ортопедическая подушка для стула
- Настольный набор из дерева
- Мини-бар для рабочего стола
- Магнитный конструктор
- Настольный фонтан
- Электрический чайник с терморегулятором
- Набор для каллиграфии
- Планшет для графических заметок
- Термометр-гигрометр для стола
- Набор элитного кофе
- Электронная сигара (без никотина)
- Умный держатель для проводов с беспроводной зарядкой
- Набор для ароматерапии
- Стильная подставка для книг
- Набор элитного чая в жестяной коробке
- Магнитная доска для планирования
- Набор для ухода за кожей рук
- Персональный увлажнитель воздуха
- Эргономичный коврик для мыши
- Беспроводная зарядная панель на 3 устройства
- Умная кружка с подогревом и индикацией температуры
- Набор для чистки обуви
- Мини-сейф для документов
- Электрический массажер для глаз
- Набор восковых печатей
- Компактный утюг для одежды
- Складная корзина для бумаг
Личные аксессуары и хобби
- Качественный зонт
- Кожаный кошелек
- Набор для игры в покер
- Туристическая фляга
- Элегантный зажим для денег
- Набор для барбекю
- Портативная шахматная доска
- Кожаная записная книжка69. Набор для виски (стакан, камни)
- МФР-ролл (массажный ролик)
- Набор для вышивания
- Кастомный пазл с фото
- Набор для рисования по номерам
- Билет на концерт или спектакль
- Сертификат в спа-салон
- Абонемент в фитнес-клуб
- Набор для выращивания грибов
- Настольная игра «Монополия»
- Подарочная карта в книжный
- Набор для создания парфюма
- Курс по фотографии онлайн
- Набор для гравировки
- Сертификат на доставку полезных обедов
- Набор для создания мозаики
- Билет на мастер-класс
