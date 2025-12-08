Тайный Санта на корпоратив 2026: 100 лучших подарков для коллег

В «Тайного Санту» играют перед Новым годом или Рождеством, обычно в конце декабря, например, до 25-30 числа Фото: Илья Московец © URA.RU

Перед Новым годом офисы по всей стране охватывает азарт предпраздничной лотереи — начинается сезон «Тайного Санты». Многие ломают голову: что подарить, чтобы было в рамках бюджета, уместно и запомнилось? URA.RU собрало 100 идей, которые спасут любой обмен: от забавных и полезных мелочей до креативных сюрпризов, способных разрядить обстановку и вызвать улыбку даже у самого строгого бухгалтера.

Что такое «Тайный Санта» и как в это играть

«Тайный Санта» — это популярная новогодняя игра по обмену подарками, в которую с удовольствием играют и коллеги в офисе, и дружеские компании. Ее суть в том, чтобы подарить подарок одному конкретному человеку, сохраняя интригу до самого момента вручения.

Организатор (часто это HR-менеджер или активный сотрудник) собирает имена всех желающих участников. Часто вместе с именем каждый может оставить небольшой пару слов о своих интересах или пожеланиях к подарку. Это здорово помогает Санте, но не лишает процесс интриги. Впрочем, многие пишут размытое «Я не знаю, меня все устроит» — и вот тут начинается настоящее творчество для дарителя, который должен придумать сюрприз самостоятельно. Затем имена (а иногда и пожелания) записываются на бумажки. Каждый игрок вытягивает наугад одну записку — так он узнает, кто станет его «подопечным». Главное правило — хранить это в секрете до самого финала.

В назначенный день, обычно на корпоративе, все подготовленные подарки собирают в одном месте. Затем начинается самое веселое: по очереди их вручают, и Санта наконец-то раскрывает свою личность, наблюдая за реакцией коллеги.

Чтобы игра была честной и комфортной для всех, стоимость подарка заранее обговаривается всеми участниками. Чаще всего устанавливается единый лимит — например, 500, 1000 или 1500 рублей. Это помогает избежать неловких ситуаций, когда подарки сильно различаются по ценности, и позволяет каждому проявить креативность в рамках заданного бюджета.

Суть «Тайного Санты» — в анонимном обмене подарками внутри группы (друзей, коллег, семьи), где каждый участник втайне готовит сюрприз для случайного «подопечного» Фото: Размик Закарян © URA.RU

Топ-15 лучших подарков для тайного Санты 2026

1. Беспроводная зарядка-трекпад

Стильный гаджет 2-в-1: одновременно заряжает телефон и служит удобной сенсорной панелью для ноутбука. Экономит место на столе и выглядит технологично. Универсальный подарок для любого коллеги.

2. Умный стакан для воды с напоминанием

Кружка или бутылка со световой индикацией, которая напоминает о необходимости пить воду через равные промежутки времени. Практичная забота о здоровье в формате современного гаджета.

3. Портативный аккумулятор с быстрой зарядкой

Компактный повербанк мощностью 10000-20000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Всегда выручит в дороге, на деловых встречах или когда розетка далеко. Необходимая вещь для каждого.

4. Набор премиум-канцелярии

Качественная ручка, блокнот из плотной бумаги и стильный держатель для визиток в одном стиле. Такой набор преобразит рабочее место и покажет ваше внимание к деталям.

5. Эргономичная клавиатура или мышь

Специальные модели для комфортной длительной работы: разделенные клавиатуры, вертикальные мыши. Помогает предотвратить боли в запястьях и спине — идеально для офисных работников.

6. Светодиодная настольная лампа с регулировкой

Лампа с изменяемой цветовой температурой (от теплого до холодного света) и яркостью. Позволяет создать идеальное освещение для работы, чтения или отдыха.

7. Многофункциональный инструмент для путешественника

Компактный набор в формате карты или брелока: включает вилку для SIM-карт, скребок для экрана, столовые приборы, открывалку. Пригодится в командировках и поездках.

8. Органайзер для кабелей и адаптеров

Стильный кейс с отделениями для всех зарядных устройств, наушников и переходников. Наводит порядок в сумке или ящике стола, экономит время на поиски.

9. Гаджет для чистки техники

Мини-пылесос для клавиатуры, набор салфеток из микрофибры и специальная жидкость для очистки экранов. Полезный комплект для поддержания чистоты рабочего пространства.

10. Термокружка с точным контролем температуры

Кружка с дисплеем, показывающим точную температуру напитка. Поддерживает заданную температуру несколько часов. Для ценителей кофе и чая — идеальный вариант.

11. Компактный увлажнитель воздуха с ароматизацией

Небольшой прибор для рабочего стола, который улучшает микроклимат и может использоваться с эфирными маслами. Особенно актуален в сезон отопления.

12. Набор для ухода за техникой

Включает Power Delivery-кабель, адаптер на несколько портов, держатель для проводов. Все необходимое для современного цифрового рабочего места в одной упаковке.

13. Электронная фоторамка с Wi-Fi

Рамка, в которую можно удаленно загружать фотографии. Отличный вариант для тех, у кого есть семья или кто любит путешествовать — всегда будет показывать актуальные снимки.

14. Портативный сканер документов

Карманный сканер для быстрого оцифровки чеков, документов, визиток. Незаменим для организованных людей, часто работающих с бумагами.

15. Умная колонка мини-формата

Компактная модель с голосовым помощником для управления музыкой, напоминаниями, будильниками. Станет личным ассистентом на рабочем столе или дома.

Еще 85 идей подарков на Тайного Cанту 2026

Техника и гаджеты

Беспроводные наушники-вкладыши Портативная колонка Фитнес-браслет Электронная книга Смарт-часы Веб-камера для звонков Игровая компьютерная мышь Механическая клавиатура USB-флешка необычного дизайна Сетевой фильтр с USB Мобильный штатив для телефона Портативный проектор Электронный подарочный сертификат в маркетплейс Компактный Bluetooth-трекер для ключей Умная розетка Беспроводной джойстик для телефона Мини-принтер для фото Внешний SSD-накопитель Портативный монитор 3D-ручка Электронный считыватель карт Солнечная панель для зарядки Умный дозатор для мыла Электрическая открывалка для бутылок Робот-пылесос мини Беспроводной набор для презентаций Электронная сигарета для аромотерапии Мини-холодильник для напитков USB-гирлянда для рабочего стола Электронный ежедневник

Для рабочего места и комфорта

Массажер для шеи и плеч Набор ароматических свечей Электрическая кружка-подогреватель Ортопедическая подушка для стула Настольный набор из дерева Мини-бар для рабочего стола Магнитный конструктор Настольный фонтан Электрический чайник с терморегулятором Набор для каллиграфии Планшет для графических заметок Термометр-гигрометр для стола Набор элитного кофе Электронная сигара (без никотина) Умный держатель для проводов с беспроводной зарядкой Набор для ароматерапии Стильная подставка для книг Набор элитного чая в жестяной коробке Магнитная доска для планирования Набор для ухода за кожей рук Персональный увлажнитель воздуха Эргономичный коврик для мыши Беспроводная зарядная панель на 3 устройства Умная кружка с подогревом и индикацией температуры Набор для чистки обуви Мини-сейф для документов Электрический массажер для глаз Набор восковых печатей Компактный утюг для одежды Складная корзина для бумаг

Личные аксессуары и хобби