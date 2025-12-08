Логотип РИА URA.RU
В Сургуте откроется семейный ресторан

08 декабря 2025 в 20:20
Грузинский ресторан открывает сургутский ресторатор Рашад Мургузов

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) откроется семейный ресторан грузинской кухни Gala. Об этом команда объявила в соцсети.

«В морозном Сургуте появляется место, созданное для тепла. Скоро открытие», — следует из сообщения, опубликованном в аккаунте ресторана в соцсети Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Заведение открывает местный ресторатор Рашад Мургузов. Бизнесмен также владеет в Сургуте рестобаром Ellips.

Между тем на гастрокарте Сургута появились три новые точки. Среди них — два грузинских ресторана: «Хурма» и The Kinto. А «The мясо» появилось на месте бывшего «Мишка бара».

Ранее URA.RU сообщало об открытии в Сургуте ирландский паб сети Harat`s. Заведение начнет принимать гостей в техническом режиме в конце декабря.

