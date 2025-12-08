Перебои с интернетом и борьба с нелегальными мигрантами: главное из прямой линии губернатора ХМАО

Кухарук ответил на вопросы жителей региона Фото: Роман Наумов © URA.RU

На прямую линию Руслана Кухарука поступило более двух тысяч вопросов от югорчан. За два часа глава региона рассказал, с чем связаны проблемы с интернетом, как будет проводиться работа с нелегальными мигрантами и почему жители региона не могут задать ему вопросы в мессенджере MAX. Подробнее — в материале URA.RU.

Обратная связь в мессенджере MAX

Анонимный пользователь спросил, почему в MAX невозможно задать вопрос губернатору. «Почему у вас, Руслан Николаевич, нет в мессенджере MAX обратной связи?» — обратился югорчанин.

Кухарук пояснил, что это связано с ограничениями платформы. Как только появится техническая возможность оставлять комментарии, жители смогут обращаться к нему и через MAX.

Почему не работает мобильный интернет

Житель Нижневартовска спросил, чем вызваны перебои с мобильным интернетом. Кухарук ответил, что ограничения связаны с требованиями безопасности.

«Нужно с пониманием относиться к ограничениям, которые вводятся по требованиям органов безопасности — в части ограничения видов связи, интернета, отдельных сайтов. Прежде всего ориентируясь на обеспечение безопасности государства», — подчеркнул губернатор.

Югорчане просят вернуть социальное такси

Родители детей-инвалидов пожаловались на сбои в работе социального такси: один перевозчик прекратил работу, другой имеет лишь два автомобиля и не справляется с нагрузкой.

Кухарук поручил окружному департаменту соцразвития оценить необходимость увеличения числа перевозчиков или расширения автопарка. Он также сообщил о подготовке пилотного проекта цифрового приложения для заказа соцтакси в Ханты-Мансийске: «Если платформа покажет себя эффективно — распространим услугу на другие муниципалитеты».

Когда дольщики получат свои квартиры

Житель Ханты-Мансийска Константин обратил внимание на ситуацию с ДСК-1, где квартиры передали без ремонта. Он поблагодарил губернатора за вмешательство и спросил о сроках получения готового жилья.

Кухарук сообщил, что создана рабочая группа с участием чиновников, прокуратуры, следственного комитета и банка, который ведет проектное финансирование. «Сегодня принято решение, которое позволяет открыть кредитную линию. Это позволит выполнить все обязательства перед дольщиками по текущему ремонту», — сказал глава региона.

Нехватка автобусов

Жители нескольких муниципалитетов пожаловались на работу общественного транспорта. По словам жительницы Ханты-Мансийска, автобусы сходят с линии, нарушают маршрут или пропадают из расписания.

Кухарук поручил профильным департаментам пересмотреть расписание. Он напомнил, что в 2025 году в окружную столицу направили 30 новых автобусов.

Замена тысячи лифтов

В ближайшие пять лет в ХМАО планируют заменить около полутора тысяч лифтов. Только в 2025 году обновят 380 единиц.