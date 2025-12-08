Новые повороты в деле Камшиловых и долгожданная зима: главные новости Кургана за 8 декабря
В деле курганских сестер Камшиловых сократилось число фигурантов
Курганским автоподставщицам Елене и Марине Камшиловым смягчили обвинение. Помимо того, что в их деле сократилось число эпизодов, вместе с тем уменьшилось и число фигурантов. Однако это не все новости, которые произошли в Кургане за 8 декабря. О всех самых важных и актуальных событиях URA.RU расскажет в своем дайджесте.
Сократилось число абортов
В Курганской области за десять месяцев 2025 года на 25% снизилось количество абортов. Такие показатели, считают региональные власти, стали результатом усиленной работы с беременными женщинами. Речь идет как о консультировании, так и о межведомственном сопровождении семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
«В Курганской области на 25 % снизилось количество абортов. Эффективность работы с беременными женщинами выросла на 40%. Сохранили более 300 малышей, которые родятся в нашем регионе. Мы в начале пути», — подчеркнула замгубернатора Наталья Кирилова.
Последствия ночного снегопада
В Кургане дорожные службы проводят масштабную очистку улиц и тротуаров после обильного ночного снегопада. Специалисты работают во всех районах областного центра. Техника и дворники задействованы как на проезжей части, так и на пешеходных территориях, чтобы обеспечить безопасность и удобство горожан.
Особое внимание уделяется участкам с интенсивным движением — перекресткам, пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта. Власти призывают водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходов — быть осторожнее на скользких участках.
Морозы до -28 и гололедица
На 9 декабря в Кургане и Шадринске прогнозируются сильные ночные морозы и гололедица. Синоптики предупреждают, что температура воздуха в ночные часы может опускаться до -28 градусов при прояснении. В большинстве районов ожидается от -18 до -23 градусов.
Днем 9 декабря мороз также сохранится, температура, по данным ЦГМС, не превысит -20 градусов. На дорогах и тротуарах местами возможна гололедица, что в сочетании с низкими температурами повышает риск травматизма и дорожно-транспортных происшествий.
Число эпизодов и обвиняемых сократили
По делу о массовых автоподставах с участием курганских сестер Елены и Марины Камшиловых сокращено количество эпизодов, фигурирующих в уголовном деле. Кроме того, изменилось и количество фигурантов дела.
Как сообщили URA.RU источники, приближенные к правоохранительным органам, теперь в материалах уголовного дела фигурируют девять человек вместо одиннадцати. На данный момент официальные комментарии от региональных правоохранительных органов по поводу сокращения числа эпизодов и фигурантов дела не публиковались. Уголовное расследование продолжается, окончательные выводы будут сделаны судом.
