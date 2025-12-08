Несколько улиц Кургана встали в пробки из-за снега Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU

В Кургане образовались семибалльные пробки из ‑за снега на дорогах. Загруженность движения возросла после час-пика и держалась на высоком уровне на основных выездах из центра города. Это заметили корреспонденты URA.RU.

«Из-за продолжающегося снегопада движение на нескольких дорогах Кургана существенно замедлено. Удалось заметить, что оценка пробок доходила до семи баллов», — передают журналисты, заметившие затрудненное движение на онлайн-картах.

Курганцы столкнулись с пробками в семь баллов Фото: tg-канал «Курганистан»

Особенно сложная ситуация сохранялась на улицах Бурова-Петрова, Машиностроителей, Коли Мяготина, Куйбышева, а также на Галкинском переезде. Там движение местами сводится к медленному потоку, автомобили простаивают на светофорах по несколько циклов. На ряде участков общественный транспорт следует с задержками.

