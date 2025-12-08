Курган из-за сильного снегопада встал в семибалльные пробки. Скрин
Несколько улиц Кургана встали в пробки из-за снега
Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU
В Кургане образовались семибалльные пробки из ‑за снега на дорогах. Загруженность движения возросла после час-пика и держалась на высоком уровне на основных выездах из центра города. Это заметили корреспонденты URA.RU.
«Из-за продолжающегося снегопада движение на нескольких дорогах Кургана существенно замедлено. Удалось заметить, что оценка пробок доходила до семи баллов», — передают журналисты, заметившие затрудненное движение на онлайн-картах.
Курганцы столкнулись с пробками в семь баллов
Фото: tg-канал «Курганистан»
Особенно сложная ситуация сохранялась на улицах Бурова-Петрова, Машиностроителей, Коли Мяготина, Куйбышева, а также на Галкинском переезде. Там движение местами сводится к медленному потоку, автомобили простаивают на светофорах по несколько циклов. На ряде участков общественный транспорт следует с задержками.
Ранее URA.RU писало, что дорожные службы Кургана проводили масштабную очистку улиц и тротуаров после ночного снегопада. Специалисты работали на проезжей части и пешеходных территориях во всех районах областного центра.
- Старик08 декабря 2025 19:52Пока Д. Г в 7 балов по шкале.