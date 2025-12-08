Курьеры, комплектовщики и повара: какие подработки больше всего интересуют курганцев

Курганцы идут подрабатывать комплектовщиками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Исполнители в Курганской области чаще всего выбирают подработку комплектовщиком: интерес к этой позиции за январь–октябрь 2025 года вырос на 90% по сравнению с тем же периодом 2024-го. Об этом URA.RU сообщили в сервисе «Авито Подработка». По данным площадки, в регионе за такую частичную занятость работодатели в среднем предлагают около 29 941 рублей в месяц.

«Интерес к подработке продолжает расти: по данным исследования Авито, более 19% опрошенных работающих россиян имеют подработку — в то же время около 33% планируют ее найти в ближайшее время. По данным сервиса, за январь–октябрь 2025 года в целом по России количество откликов на предложения частичной занятости увеличилось в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исполнители все чаще выбирают формат частичной занятости, потому что он позволяет самостоятельно подбирать удобный график, объем задач и наращивать совокупный доход, а для бизнеса это способ точечно закрывать потребность во временном персонале», — комментирует Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

Второе место по динамике интереса к подработке в Курганской области заняла позиция повара-кассира. Число откликов на такие вакансии выросло на 87% к прошлому году, средний предлагаемый доход составил около 28 250 рублей в месяц. Замыкают тройку водители пассажирского транспорта: интерес к ним увеличился на 75%, а вознаграждение при частичной занятости достигло в среднем 40 276 рублей в месяц.

В целом по России, по данным «Авито Подработки», быстрее всего растет интерес к подработке кладовщиком — количество откликов на такие предложения увеличилось на 125%, при среднем вознаграждении 34 519 рублей в месяц. Также в топе по динамике — комплектовщики (+120%, 28 633 рубля), упаковщики (+112%, 25 341 рубль), бариста (+71%, 24 975 рублей) и курьеры (+63%, 50 757 рублей). В сервисе отмечают, что формат частичной занятости становится для россиян дополнительным источником дохода, а для работодателей — инструментом гибкого привлечения персонала под сезонные и разовые задачи.