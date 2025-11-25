В Госдуме предложили ввести ответственность для риелторов из-за «бабушкиных схем» с жильем

По словам депутата, риелторы на данный момент не несут никакой ответственности за участие в подобных сделках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России могут ввести ответственность для риелторов за участие в сомнительных сделках с недвижимостью, которые в народе прозвали «бабушкиными схемами». Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил о необходимости предусмотреть такую меру на фоне внесения в нижнюю палату парламента законопроекта о периоде охлаждения при продаже квартир.

«Кроме периода охлаждения, считаю, надо предусмотреть ответственность риелторов за проведенные с их участием сделки. На сегодняшний день, пока эта сфера деятельности никак не регламентирована, риелторы часто становятся участниками мошеннических [бабушкиных] схем, сначала продавая, а после — откатывая сделки. При этом никакой ответственности они не несут, а деньги за сделки получают», — сказал Аксененко в беседе с «Газетой.Ru».

Депутат считает, что необходимо ввести медицинский сертификат, подтверждающий дееспособность и адекватность продавца. Кроме того, он предлагает сформировать перечень заболеваний, наличие которых будет препятствовать самостоятельному проведению сделок. Подготовка такого перечня, по его мнению, должна быть возложена на Минздрав.

Аксененко также отметил, что в настоящее время наблюдается рост числа случаев мошенничества с недвижимостью, однако ситуация не носит повсеместный характер. Парламентарий дал ряд рекомендаций по снижению рисков при покупке жилья. Он подчеркнул необходимость тщательного подхода к выбору объекта, детальной проверки всей документации, а также общения не только с продавцом, но и, по возможности, с соседями и близкими человека, продающего недвижимость.