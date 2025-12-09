Морозы до -30 градусов пришли в Пермский край
В Перми будет до -24 градусов
Фото: Илья Московец © URA.RU
Начало недели для пермяков выдается особенно суровым. Уже 9 декабря после теплого начала месяца приходят аномальные морозы. В некоторых частях региона ожидаются заморозки до -30 градусов. Такой прогноз дают в telegram-канале «О погоде из первых рук».
«Ночью и утром 9 декабря в условиях малооблачной погоды ожидается понижение температуры воздуха до -25…-20°С, на крайнем юго-западе -17…-15°С. На востоке -30…-28°С», — говорится в прогнозе.
В Перми 9 декабря ожидается погода без осадков. Температура днем будет держаться на уровне -12, а к ночи может опуститься до -24 градусов. Потепление стоит ожидать под конец недели.
