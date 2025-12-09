Окаменелости были обнаружены на территории Широковского водохранилища в Пермском крае Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Коллекция Пермского краеведческого музея пополнилась редкими ископаемыми останками древних организмов, обитавших на Земле в докембрийский период, приблизительно 580–540 млн лет назад. Окаменелости были обнаружены на территории Широковского водохранилища в Пермском крае. Собрание вендобионтов передал музею заведующий лабораторией стратиграфии верхнего докембрия Геологического института РАН Антон Колесников.

«Вендобионты представляли собой мягкотелых бесскелетных организмов желеобразной или медузоподобной консистенции. Они обитали на дне мелководных морей, вели прикрепленный образ жизни и имели, как правило, округлую форму, напоминающую монеты. На участке Широковского водохранилища такие организмы сохранились в особо широком видовом разнообразии. Дисковидные остатки, найденные в Прикамье, демонстрируют хорошо различимые перистые выросты», — цитирует ученого музей на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Пермском краеведческом музее подчеркнули, что поступление любой палеонтологической коллекции является значимым событием, поскольку подобные находки встречаются крайне редко. Директор Пермского краеведческого музея Юлия Глазырина отметила, что коллекция не останется в фондах без внимания. В ближайшее время экспонаты будут представлены публике в музее «Пермский период». Его открытие запланировано на 2026 год.

