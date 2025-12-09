Есуман и Раййян: какими именами реже всего называют юных тюменцев
В Тюменской области самыми популярными именами для детей стали Михаил и София
09 декабря 2025 в 20:15
Власти ведут мониторинг выбора имен для малышей
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Есуман и Раййян — самые редкие имена, которые родители выбирали для детей в Тюменской области в 2025 году. А самыми популярными стали Михаил и София. Информация представлена на портале органов ЗАГС.
«Самые редкие имена для девочек в Тюменской области — Есуман, Телли, Авигея, Хава, Олимпия. Для мальчиков: Раййан, Асадулло, Абдул, Динислам, Ахмед», — следует из данных портала.
Самыми популярными именами в регионе оказались София и Михаил. В топе также Александр, Лев, Артем, Роман и Анна, Мария, Ева, Варвара.
