Есуман и Раййян: какими именами реже всего называют юных тюменцев

В Тюменской области самыми популярными именами для детей стали Михаил и София
09 декабря 2025 в 20:15
Власти ведут мониторинг выбора имен для малышей

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Есуман и Раййян — самые редкие имена, которые родители выбирали для детей в Тюменской области в 2025 году. А самыми популярными стали Михаил и София. Информация представлена на портале органов ЗАГС.

«Самые редкие имена для девочек в Тюменской области — Есуман, Телли, Авигея, Хава, Олимпия. Для мальчиков: Раййан, Асадулло, Абдул, Динислам, Ахмед», — следует из данных портала.

Самыми популярными именами в регионе оказались София и Михаил. В топе также Александр, Лев, Артем, Роман и Анна, Мария, Ева, Варвара.

