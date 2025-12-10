В Тюмени на стройке ЖК ночью рабочий сорвался с высоты и погиб

Мужчина погиб в результате падения с высоты во время выполнения строительных работ Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Прокуратура Тюмени организовала проверку по факту гибели рабочего на строительной площадке жилого комплекса. Несчастный случай произошел в ночное время 10 декабря на объекте, расположенном на улице Пожарных и спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«Сегодня, 10 декабря, в ночное время на строительной площадке жилого комплекса „Окинава“, расположенного на ул. Пожарных и спасателей в Тюмени, при проведении строительных работ погиб работник в результате падения с высоты», — сообщили в telegram-канале ведомства. Прокуратура взяла на контроль ход и итоговые результаты процессуальной проверки, которую по данному факту проводят следователи.