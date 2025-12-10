Губернатор Моор поздравил Югру и Ямал с 95-летием округов
ХМАО и ЯНАО празднуют 95-летие со дня основания
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа с 95-летием со дня образования регионов. Обращение главы региона опубликовано в его telegram-канале.
«Сегодня ХМАО — Югра и ЯНАО отмечают 95 лет со дня образования. Это регионы с особым характером и богатой историей. Сформированный здесь нефтегазовый комплекс является мощнейшей опорой экономики страны. Но главное, конечно, это люди, чья сила духа позволяет работать в самых непростых условиях и добиваться больших результатов. Мы связаны многолетним партнерством и теплым дружеским союзом. Вместе реализуем крупные проекты, создаем новые возможности для людей. Желаю югорчанам и ямальцам здоровья, благополучия и больших профессиональных успехов. С праздником!», — написал глава региона.
Он напомнил, что именно в Югре и на Ямале сформирован один из ключевых нефтегазовых центров России, который обеспечивает значительную часть федерального бюджета. Моор отметил, что сотрудничество субъектов тюменского Севера строится на совместной реализации крупных инфраструктурных и социальных проектов, направленных на улучшение качества жизни жителей.
Отдельно он упомянул о семейных связях между тюменцами, югорчанами и ямальцами, которые, по его словам, усиливают межрегиональное взаимодействие и делают партнерство не только экономическим, но и человеческим. Ранее стало известно, что губернатор оценил накал страстей на Кубке России по лыжным гонкам. Он поблагодарил спортсменов за участие в соревновании.
