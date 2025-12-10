Логотип РИА URA.RU
Общество

Тюменские производители нацелились на рынок ОАЭ

Выход тюменских производителей на рынок ОАЭ обсудили в Абу-Даби
10 декабря 2025 в 11:04
В Абу‑Даби обсудили выход тюменских производителей на рынок ОАЭ

Фото: Информационный центр правительства ТО

Тюменские компании активно прорабатывают возможности выхода на рынок Объединенных Арабских Эмиратов. Этот вопрос стал ключевым на встрече торгового представителя РФ в ОАЭ Андрея Терехина и заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева в Абу-Даби. Об этом сообщил telegram-канал информационного центра правительства региона.

«Сотрудники торгового представительства РФ в ОАЭ оказывают важное содействие в продвижении товаров и услуг тюменских компаний. Они выполняют важнейшую задачу», — заявил замгубернатора Пантелеев.

В рамках визита делегация региона посетила Университет Халифа, где обсуждались перспективы сотрудничества в образовательной и научной сферах. Отдельное внимание было уделено обмену опытом в области роботизации, развития беспилотных систем и медицины.

Продолжение после рекламы

Ранее стало известно, что договоренность о сотрудничестве была достигнута после встречи замгубернатора региона Андрея Пантелеева с представителями ОАЭ во главе с заместителем министра промышленности и передовых технологий по промышленным акселераторам Осамой Амиром Фадхелем. Участники встречи тогда обсудили перспективы обмена образовательными программами и организации совместных туристических проектов.

