Тюменские производители нацелились на рынок ОАЭ

В Абу‑Даби обсудили выход тюменских производителей на рынок ОАЭ Фото: Информационный центр правительства ТО

Тюменские компании активно прорабатывают возможности выхода на рынок Объединенных Арабских Эмиратов. Этот вопрос стал ключевым на встрече торгового представителя РФ в ОАЭ Андрея Терехина и заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева в Абу-Даби. Об этом сообщил telegram-канал информационного центра правительства региона.

«Сотрудники торгового представительства РФ в ОАЭ оказывают важное содействие в продвижении товаров и услуг тюменских компаний. Они выполняют важнейшую задачу», — заявил замгубернатора Пантелеев.

В рамках визита делегация региона посетила Университет Халифа, где обсуждались перспективы сотрудничества в образовательной и научной сферах. Отдельное внимание было уделено обмену опытом в области роботизации, развития беспилотных систем и медицины.

Продолжение после рекламы