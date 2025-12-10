Два курорта ММК получили награды Международного туристического конкурса

Фестиваль «Диво Евразии-2025» – это масштабная площадка для обмена опытом Фото: Пресс-служба ММК

Две здравницы Магнитогорского металлургического комбината (ММК, Челябинская область) — санаторий «Юбилейный» и курорт «Абзаково» — получили высокие награды на VIII Международном туристском фестивале-конкурсе «Диво Евразии-2025». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ММК.

«В городе Чебоксары прошел финал VIII Международного туристского фестиваля-конкурса видео, фото и анимации „Диво Евразии“, объединивший ведущих игроков туриндустрии Евразийского континента. Курорты ММК, ежегодно принимающие активное участие во всех ключевых мероприятиях фестиваля, завоевали несколько престижных наград», — сообщили URA.RU в пресс-службе комбината.

Санатории «Юбилейный» завоевал третье место конкурса видеопроектов курортных брендов «Золотые курорты Евразии». Видеоролик курорта был представлен в номинации «Здоровое будущее».

Также курорты ММК получили сразу две высокие награды V Международного конкурса туристических брендов «GoldBrand» в номинации «Турбренд курорта и природного парка»: санаторий «Юбилейный» занял первое место, «Абзаково» — второе.

Специальным дипломом фестиваля-конкурса организаторами был отмечен проект ООО «Абзаково» в номинации «Событийный туризм. Межрегиональные и региональные события». Диплом подчеркивает значимость и высокий организационный уровень событий, которые проходят на базе курорта.

Фестиваль «Диво Евразии-2025» — это масштабная площадка для обмена опытом и выявления лучших проектов в туристической отрасли страны. Участие в фестивале приняли 51 регион России и семь стран, в том числе Казахстан, Катар, Турция и Узбекистан. Было подано более 1000 заявок от туристических организаций.