Власти Челябинска выделили сразу три участка площадью 1,35 гектара под жилую застройку в Ленинском районе. Общий градостроительный потенциал территории — 20 690 квадратных метров, сообщается на сайте мэрии.

«Комплексное развитие трех несмежных территорий жилой застройки по улице Трубников, 47, Отечественной, 13 и земельного участка на улице Игуменка в Ленинском районе осуществляется по инициативе органа местного самоуправления посредством проведения аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории. Предельный срок реализации решения о комплексном развитии трех несмежных территорий жилой застройки — не более 5 лет», — сообщается на сайте.

Победители аукциона наряду со строительством новых жилых комплексов возведут все необходимые социальные объекты. Согласно расчетам на 1000 жителей в детсадах должно быть 60 мест, в школах — 145 мест, также предусмотрено 360 машиномест.

Кроме того на 1000 жителей микрорайона должно быть выделено 580 квадратных метров под коммерческую недвижимость, обязательно должно быть кафе на 40 мест. Еще проектом предусмотрено одно почтовое отделение на 9-25 тысяч горожан.