Акции «Южуралзолото» подорожали после новости о выкупе долей у инвесторов
ЮГК попала под национализацию летом этого года
Акции группы компаний «Южуралзолото» (Челябинская область) подорожали на 4% после заявления Центробанка России (ЦБ) предложить мелким владельцам ценных бумаг компании выкупить их. Надо исполнить обязанность и действовать дальше, заявил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.
«При приобретении крупного пакета мажоритарный акционер обязан предложить миноритариям выкупить у них акции. Законодательство не делит возможность выставления оферты в зависимости от того, какое лицо стало собственником — государство или частное лицо», — сказал Чистюхин в интервью РИА Новости, анонс которого опубликован в закрытой ленте издания. На фоне этой новости акции ЮКГ выросли на 4%.
То есть новый временный владелец — Росимущество (в собственность перешло 67,25% акций, который ранее принадлежали Константину Струкову) — обязан предложить более мелким акционерам, владеющим акциями ЮГК, выкупить их долю. Российское законодательство предполагает, что любой собственник — государство или частная компания — должны одинаково исполнять данные обязанности. «Банк России направил Росимуществу как новому собственнику компании предписание о необходимости предложить акционерам ЮГК выкуп акций», — говорится в сообщении.
Завершение сделки по продаже ЮГК Минфин РФ ожидает в первом полугодии 2026 года. Тогда новый инвестор ЮГК и должен будет выставить оферту миноритариям компании.
Летом Генпрокуратура подала в суд иск с требованием национализировать ЮГК, которая принадлежала на тот момент вице-спикеру заксобрания Челябинской области Константину Струкову. По версии прокуратуры, Струков незаконно получил под контроль холдинг. Капитализация «Южуралзолото группа компаний» превышает 180 млрд рублей, ежегодная выручка — 54 млрд рублей, а прибыль — 34 млрд. Вся информация о национализации ЮКГ и актуальные новости по теме собраны в сюжете на URA.RU.
