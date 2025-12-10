Челябинцы рассказали, сколько потратят на развлечения в новогодние праздники

Почти четверть опрошенных челябинцев планирует посетить рождественские ярмарки Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жители Челябинска в среднем потратят 11 тысяч рублей на развлечения в новогодние праздники. Такими результатами исследования поделились аналитики «Авито». Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании, тратить деньги челябинцы планируют на вещи для дома, зимнюю одежду и аксессуары, товары для творчества, спортинвентарь и технику.

«На все необходимые товары, а также развлечения в новогодние праздники опрошенные планируют потратить в среднем 11 000 рублей. При этом 34% хотят уложиться в 5 000 рублей, 29% — в сумму от 5 000 до 10 000, 6% готовы потратить до 15 000, 12% — до 30 000, а больше этих сумм — 11%. Все необходимое большинство собирается купить на онлайн-площадках (59%), причем из них 10% будут выбирать вещи „с рук“», — рассказали эксперты.

В основном жители Челябинска выбирают для новогодних праздников тихий и спокойный отдых — просмотр фильмов и сериалов (52%), прогулки в парках (44%). Еще 23% опрошенных планируют посетить рождественские ярмарки, а 23% — заняться хобби.

Активный отдых — коньки, лыжи и сноуборд — входят в планы у 23% участников исследования. Также есть те, кто планирует совместить каникулы с путешествием: 15% отправятся за город, 14% — в поездку по России, а 5% — в тур за границу.