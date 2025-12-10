Челябинцы рассказали, сколько потратят на развлечения в новогодние праздники
Почти четверть опрошенных челябинцев планирует посетить рождественские ярмарки
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
Жители Челябинска в среднем потратят 11 тысяч рублей на развлечения в новогодние праздники. Такими результатами исследования поделились аналитики «Авито». Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании, тратить деньги челябинцы планируют на вещи для дома, зимнюю одежду и аксессуары, товары для творчества, спортинвентарь и технику.
«На все необходимые товары, а также развлечения в новогодние праздники опрошенные планируют потратить в среднем 11 000 рублей. При этом 34% хотят уложиться в 5 000 рублей, 29% — в сумму от 5 000 до 10 000, 6% готовы потратить до 15 000, 12% — до 30 000, а больше этих сумм — 11%. Все необходимое большинство собирается купить на онлайн-площадках (59%), причем из них 10% будут выбирать вещи „с рук“», — рассказали эксперты.
В основном жители Челябинска выбирают для новогодних праздников тихий и спокойный отдых — просмотр фильмов и сериалов (52%), прогулки в парках (44%). Еще 23% опрошенных планируют посетить рождественские ярмарки, а 23% — заняться хобби.
Активный отдых — коньки, лыжи и сноуборд — входят в планы у 23% участников исследования. Также есть те, кто планирует совместить каникулы с путешествием: 15% отправятся за город, 14% — в поездку по России, а 5% — в тур за границу.
«Для активного отдыха россияне чаще всего покупают лыжи и коньки. При этом наши пользователи активно поддерживают новые спортивные увлечения детей. Так, каждый второй ищет экипировку не только для себя, но и для ребенка. В таких ситуациях особенно актуален ресейл: дети быстро растут, и новый инвентарь может понадобиться уже на следующий год, поэтому очень выгодно купить его „с рук“ на 30-40% дешевле нового, и тут же продать старый», — прокомментировал тренд руководитель по развитию бизнеса «Спорт, хобби, товары для детей» в «Авито» Сергей Кленяев.
