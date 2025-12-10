Челябинский депутат Решетников судится с «Мегафоном» из-за сгоревшей лесопилки
Александр Решетников ведет тяжбу с федеральным мобильным оператором
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Бывший депутат заксобрания Челябинской области Александр Решетников ведет тяжбу с оператором мобильной связи «Мегафон». Он пытается взыскать с компании почти 4 миллиона рублей за сгоревшую лесопилку, следует из базы судебных дел.
«Предметом рассмотрения является. Взыскание с ПАО „Мегафон“ убытка в размере 3 миллиона 643 тысяч 292 рублей. Взыскание с ПАО „Мегафон“ судебных расходов — уплаченную при подаче искового заявления в арбитражный суд госпошлину в размере 42 тысяч 890 рублей», — говорится определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).
Административное здание и лесопилка ООО «Ремстрой», которым владела супруга народного избранника Лилия Решетникова, полыхнули еще в 2023 году. По мнению истца, причиной стали нарушения при установке мачты сотовой связи на крыше объекта по договору аренды с «Мегафоном».
Заседание суда состоится в феврале. До этого момента сторонам спора рекомендовано урегулировать свои разногласия мировым соглашением.
Депутатом ЗСО Александр Решетников был с 2010 года. Однако в 2025 году ЕР отказала ему в выдвижении по одномандатному округу. Попытка баллотироваться по партийному списку провалилась после того, как на праймериз он занял лишь 71-е место. Поняв, что срок депутатских полномочий на областном уровне продлить не удастся, Решетников решил попытать силы на уровне муниципалитета — и победил на выборах в собрание депутатов Ашинского муниципального округа.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!