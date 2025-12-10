Логотип РИА URA.RU
В Заозерном районе Кургана появилась станция зарядки для электромобилей. Фото

10 декабря 2025 в 11:19
Электрозаправка появилась в 3-м микрорайоне Заозерного в Кургане (архивное фото)

Фото: Георгий Бергал © URA.RU

В Кургане в Заозерном установили первую в районе станцию быстрой зарядки для электромобилей. Об этом сообщается в соцсетях.

«В 3-м микрорайоне Заозерного, у сквера Мальцева, появилась первая в районе станция быстрой зарядки электромобилей. Колонка изготовлена компанией E-prom», — пишет tg-канал «Зазик».

Станция рассчитана на быструю подзарядку машин разного класса. Мощность оборудования составляет от 22 до 60 кВт, что позволяет восполнить запас энергии в батарее легкового электромобиля за 20–40 минут в зависимости от модели и степени разряда.

Ранее в Кургане установили первую в центре города станцию быстрой зарядки у Парка Победы, до этого единственная официальная электрозаправка находилась на улице Омской. На фоне дефицита инфраструктуры многие владельцы электромобилей заряжали машины дома или искали альтернативные варианты, однако, несмотря на это, число электрокаров в городе продолжает расти.

Так выглядит электрозаправка в Заозерном

Фото: tg-канал Зазик

Комментарии (2)
  • Михаил
    10 декабря 2025 12:10
    Давайте все пересаживаться на электромобили. Экономично и вредные выбросы в атмосферу не идут. Первые станции зарядки уже появляются, прогресс.
  • Гость
    10 декабря 2025 12:08
    Достаточно много вижу электроавтомобилей в городе и всегда было интересно, где они заряжают свои машины. Теперь знаю)
