В Кургане 10 домов остались без воды

В Кургане 10 домов, в том числе колледж, остались без воды из ‑за аварии на водопроводных сетях. Об этом сообщает «Водный Союз» в своем tg-канале.

«В связи с аварией на сетях водопровода, не находящихся на балансе „Водного Союза“, по адресу: ул.Свердлова,5. Без холодного водоснабжения: — ул.Свердлова,5,7,9 ; — ул.Кремлева,2,4а; — ул.С-Батора,1,3,3а,5; — ул.Победы,10 (колледж)», — написано в tg-канале.