В Кургане родился малыш с рекордным весом
В Кургане в перинатальном центре родился мальчик весом более пяти килограммов
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Малыш с рекордным весом родился в Кургане в областном перинатальном центре. Он появился на свет в ноябре. Об этом сообщила главврач медучреждения Татьяна Осина.
«Не обошлось в ноябре и без настоящих богатырей. Среди мальчиков выделился малыш, ставший четвертым ребенком в семье, с весом в пять килограммов десять граммов и ростом 60 сантиметров. Этот юный богатырь стал гордостью не только своей семьи, но и всего региона», — написала Татьяна Осина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, среди девочек рекордсменкой оказалась малышка, которая появилась на свет с весом четыре килограмма 350 граммов и ростом 56 сантиметров.
Главврач также отметила многодетную семью, в которой родился десятый ребенок. Возрастной диапазон курганских мам — от 19 лет, в ноябре столь молодых рожениц было восемь. В возрасте 40-44 лет мамами стали 25 женщин, а одна из жительниц региона решилась стать мамой после 45 лет.
Ранее сообщалось, что в Курганском областном перинатальном центре в октябре приняли свыше 310 родов, что стало рекордом за два года. Тогда же на свет появились пять пар близнецов, а самыми крупными новорожденными стали мальчик весом 4520 граммов и девочка весом 4250 граммов.
