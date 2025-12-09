Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Курганцы отправил рекордный гуманитарный груз бойцам с начала СВО

09 декабря 2025 в 20:31
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Семь фур с грузом отправили из Курганской области на СВО (архивное фото)

Семь фур с грузом отправили из Курганской области на СВО (архивное фото)

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Самая крупная с начала спецоперации партия гуманитарной помощи отправляется на этой неделе из Курганской области в зону СВО. На передовую едут колонны из семи фур, в которые загрузили более 150 тонн груза для российских военнослужащих. Об этом сообщил сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов в своем tg-канале.

«На этой неделе из Курганской области уходит самая масштабная за время СВО гуманитарная партия — семь фур, более 150 тонн помощи для наших бойцов. Собрать такой масштабный груз удалось благодаря усилиям двух курганских предприятий — НПО и СКТБ „Курганприбор“», — написал Муратов.

Ранее в Курганской области регулярно отправляли гуманитарные грузы в зону СВО: местное отделение Народного фронта завершило 25-ю миссию сезона, передав мотострелкам на запорожском направлении связь, генераторы и другое оборудование, а также готовит новый сбор на 11 декабря. В рамках проекта «Все для Победы» бойцам уже передавали автомобиль Chevrolet Niva, а предприятия региона собрали 32 млн рублей на покупку техники и снаряжения.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Комментарии (1)
  • Курганец
    09 декабря 2025 21:00
    Только благодаря Курган прибору? А остальные не участвовали?
Добавить комментарий
Следующий материал