Курганцы отправил рекордный гуманитарный груз бойцам с начала СВО

Семь фур с грузом отправили из Курганской области на СВО (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Самая крупная с начала спецоперации партия гуманитарной помощи отправляется на этой неделе из Курганской области в зону СВО. На передовую едут колонны из семи фур, в которые загрузили более 150 тонн груза для российских военнослужащих. Об этом сообщил сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов в своем tg-канале.

«На этой неделе из Курганской области уходит самая масштабная за время СВО гуманитарная партия — семь фур, более 150 тонн помощи для наших бойцов. Собрать такой масштабный груз удалось благодаря усилиям двух курганских предприятий — НПО и СКТБ „Курганприбор“», — написал Муратов.