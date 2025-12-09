Курганцы отправил рекордный гуманитарный груз бойцам с начала СВО
Семь фур с грузом отправили из Курганской области на СВО (архивное фото)
Самая крупная с начала спецоперации партия гуманитарной помощи отправляется на этой неделе из Курганской области в зону СВО. На передовую едут колонны из семи фур, в которые загрузили более 150 тонн груза для российских военнослужащих. Об этом сообщил сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов в своем tg-канале.
«На этой неделе из Курганской области уходит самая масштабная за время СВО гуманитарная партия — семь фур, более 150 тонн помощи для наших бойцов. Собрать такой масштабный груз удалось благодаря усилиям двух курганских предприятий — НПО и СКТБ „Курганприбор“», — написал Муратов.
Ранее в Курганской области регулярно отправляли гуманитарные грузы в зону СВО: местное отделение Народного фронта завершило 25-ю миссию сезона, передав мотострелкам на запорожском направлении связь, генераторы и другое оборудование, а также готовит новый сбор на 11 декабря. В рамках проекта «Все для Победы» бойцам уже передавали автомобиль Chevrolet Niva, а предприятия региона собрали 32 млн рублей на покупку техники и снаряжения.
- Курганец09 декабря 2025 21:00Только благодаря Курган прибору? А остальные не участвовали?