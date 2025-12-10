Логотип РИА URA.RU
В Кургане появился новый кофе-бар в Заозерном. Фото

10 декабря 2025 в 14:21
В парке Заозерного появился новый кофе-бар

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Заозерном районе Кургана установили новый кофе-бар. Торговая точка пока не работает, внутри нет оборудования и мебели, что говорит о ее недавнем монтаже. Об этом сообщается в соцсетях.

«В парке 4-го микрорайона Заозерного установили киоск „Кофе с собой“. Пока он не работает, внутри пусто — видно, что его смонтировали недавно», — написано в tg-канале «Зазик».

Ранее сообщалось, что в Кургане с наступлением холодов жители города стали чаще посещать заведения общественного питания, однако не все могут остаться довольны качеством обслуживания. Корреспондент URA.RU посетил кофейню «Зерна кофе» и оценил заведение.

Так выглядит новая кофейня в Заозерном

Фото: tg-канал Зазик

Комментарии (1)
  • ЗОЖ
    10 декабря 2025 15:07
    А пивнушки почему не ставят? "Пиво с собой", удобно, для страждущих, очереди будут, тем более в Кургане, тем более в центре Заозерного. Или что, и так наливайки в каждом доме, даже по пятницам очередей нет. Пузатое мужичье, бабье в метриках тарится стяжками пиваса и куревом, так вроде?))))))
