Курганский ХК «Зауралье» покинул капитан команды Исаев
Капитан и защитник курганской ХК покинул команду
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Курганский хоккейный клуб (ХК) «Зауралье» покидает защитник и капитан команды Игорь Исаев. С ним расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщается в tg-канале хоккейной команды.
«Защитник Игорь Исаев покинул расположение „Зауралья“ — клуб и хоккеист договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон», — написано в tg-канале. Защитник перешел в курганскую команду перед стартом чемпионата 2025/2026. В регулярном сезоне он провел 29 матчей, набрал 7 (3+4) результативных баллов и завершил отрезок с показателем полезности «-2».
Ранее URA.RU сообщало, что Исаев был капитаном с августа 2025 года. В прошлом сезоне капитаном был Иван Гавриленко.
Материал из сюжета:Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!