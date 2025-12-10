Курганский ХК «Зауралье» покинул капитан команды Исаев

Капитан и защитник курганской ХК покинул команду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский хоккейный клуб (ХК) «Зауралье» покидает защитник и капитан команды Игорь Исаев. С ним расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщается в tg-канале хоккейной команды.

«Защитник Игорь Исаев покинул расположение „Зауралья“ — клуб и хоккеист договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон», — написано в tg-канале. Защитник перешел в курганскую команду перед стартом чемпионата 2025/2026. В регулярном сезоне он провел 29 матчей, набрал 7 (3+4) результативных баллов и завершил отрезок с показателем полезности «-2».