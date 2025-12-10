Свердловчане массово идут к психиатрам из-за «эффекта Долиной»

Свердловчане стремятся подтвердить свою психическую дееспособность после нашумевшей истории певицы (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Количество добровольных обращений за психиатрическим освидетельствованием перед продажей недвижимости в Свердловской области выросло на треть в 2025 году. Жители стремятся подтвердить свою психическую дееспособность после нашумевшей истории певицы Ларисы Долиной, продавшей и вернувшей обратно квартиру через суд. Получить такую справку жители региона могут лишь в одной клинике — Свердловской областной клинической психиатрической больнице, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Чаще всего обращаются по настойчивой просьбе второй стороны сделки, чтобы снизить риск последующих судебных споров. Причина — рост числа дел, когда продавцы уже после оформления договора заявляют, что в момент подписания «были не в себе» и находились под влиянием мошенников.

«Оценка сделкоспособности возможна только в рамках комплексного исследования, поэтому психиатрическое освидетельствование лица перед сделкой проводится совместно высококвалифицированными судебно-психиатрическими экспертами и медицинскими психологами, принимающими участие в производстве судебно-психиатрических экспертиз. Такое обследование в значительной мере снижает риск возможного признания в дальнейшем сделки недействительной и является одним из немногих инструментов, позволяющих защитить права и интересы добросовестных участников гражданских правоотношений», — говорит руководитель областного центра судебной психиатрии, заместитель главного врача Свердловской областной клинической психиатрической больницы Александр Ружников.

Продолжение после рекламы

По данным СОКПБ, ежегодно в регионе проводят до 170 судебно-психиатрических экспертиз по искам о признании сделок недействительными. Примерно в 30% случаев суд в итоге отменяет уже совершенные сделки. С 2023 года фиксируют устойчивый рост обращений, когда граждане ссылаются на влияние мошенников: в 2023 году таких дел было 7, в 2024-м — 19, в 2025-м — 26. Эксперты ожидают, что в 2026 году динамика сохранится. Врачи уточняют, что при оценке сделкоспособности комиссия проверяет, понимал ли человек характер и последствия своих действий и мог ли ими руководить в момент подписания договора.

Специалисты областной психбольницы советуют проходить освидетельствование непосредственно в день сделки или накануне. Подчеркивается, что такую оценку следует проводить именно в государственном учреждении: суды больше доверяют заключениям судебно-психиатрических экспертов. Справки от частных врачей или специалистов, не имеющих статуса эксперта, не заменяют комплексную экспертизу.

Освидетельствование проводят только при добровольном согласии гражданина. По итогам комиссия оформляет подробный протокол, который остается в больнице, а заказчику выдают расширенную справку с результатами обследования. В случае судебного разбирательства по запросу суда медучреждение направит полный протокол. В центре судебной психиатрии отмечают, что все больше свердловчан рассматривают такую процедуру как превентивную меру защиты прав добросовестных покупателей и продавцов.